Zahlreiche Menschen stehen vor einem Impfzentrum in der Innenstadt in der Warteschlange - für den ersten, zweiten oder sogar schon dritten Piks?

Von Nicole Graner

Die Nachfrage nach den Drittimpfungen steigt. Deutlich, wie die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) mitteilt. Die Zahl der Booster-Impfungen liegt nach deren Auskunft bayernweit sogar höher als die der Erst- oder Zweitimpfungen. Mittlerweile seien in den Fach-und Hausarzt-Praxen an die 207 300 Auffrischimpfungen durchgeführt worden. Eine Zahl, die nicht einmal die Impfzentren und die mobilen Impfteams mit einrechnet. Auch in München wollen sich immer mehr Menschen ein drittes Mal impfen lassen.

Braucht man sofort sechs Monate nach der Zweitimpfung eine Auffrischimpfung?

"Panik" sei, so erklärt ein Sprecher der KVB, nicht angesagt. Der Impfschutz sei ja auch nach den sechs Monaten "nicht komplett verloren gegangen". Auch dürfe man nicht vergessen, dass es eigentlich "immer noch zu wenig Erstimpfungen" gebe.

Wer kann sich beim Fach- und Hausarzt impfen lassen?

Die Fach- und Hausärzte folgen laut Bayerischem Hausärzteverband im Großen und Ganzen den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko). Demnach sollten Personen im Alter von 70 Jahren an, Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeeinrichtungen geimpft werden. Weil es aber gerade dort zu vermehrten Corona-Ausbrüchen kommt, können auch Menschen, die jünger als 70 sind, geimpft werden. Pflegepersonal, Menschen, die direkten Kontakt mit mehreren zu pflegenden Personen haben, Menschen mit einem erhöhten Risiko für schwere Covid-19-Verläufe sollen geimpft werden wie auch das Personal in medizinischen Einrichtungen. Ebenso sollen Hausärzte Personen mit Immundefizienz, Autoimmunerkrankungen oder HIV impfen sowie auch diejenigen, die mit dem Impfstoff Janssen von Johnson & Johnson geimpft wurden. Bei diesem Impfstoff wurden laut Stiko die meisten Impfdurchbrüche registriert. Auch sei der Schutz gegenüber der Delta-Variante nicht so hoch. Es erscheine aber, "nicht sinnvoll", so sagt Markus Beier, Landesvorsitzender vom Bayerischen Hausärzteverband, mit diesen Empfehlungen "zu stringent" umzugehen. Wichtig sei immer noch "das individuelle ärztliche Ermessen". Zu schützen seien auch Menschen über 60, chronisch Erkrankte. Generell gelte aber auch für die Hausärzte: Personen, die eine Booster-Impfung möchten und nicht unter die aktuellen Stiko-Empfehlungen fallen, können eine Auffrischimpfung bekommen.

Wer kann sich in den Impfzentren impfen lassen?

Alle, die es möchten. Auch hier gelten die Empfehlungen der Stiko. Wie die KVB betont, werde niemand weggeschickt, der sich impfen lassen wolle.

Wo kann man sich impfen lassen?

Die Impfstation auf der Theresienwiese zum Beispiel bietet neben den Erst- und Zweitimpfungen täglich und ohne Anmeldung Booster-Impfungen an und richtet sich ebenfalls nach den Empfehlungen der Stiko. Mit Wartezeiten ist allerdings zu rechnen. Wer am Nachmittag kommt, dem kann es passieren, weggeschickt zu werden - auch wenn die Station bis 17 Uhr geöffnet hat. Auch im Impfzentrum Riem sind Auffrischimpfungen möglich - ebenfalls ohne Anmeldung. Für die Drittimpfung sind dann der gelbe Impfpass und ein Ausweis mitzubringen. Insgesamt wurden laut Gesundheitsreferat im Zeitraum vom 1. bis zum 6. November im Impfzentrum Riem, den ständigen Impfstellen und bei Impf-Sonderaktionen an die 8600 Impfungen durchgeführt. Im Vergleichszeitraum vom 25. bis 30. Oktober seien es insgesamt rund 7160 Impfungen gewesen.

Reicht der Impfstoff?

Der Impfstoff reicht. Es läge, so versichert ein Sprecher der KVB, keine Information dazu vor, dass der Impfstoff "knapp" werden könnte. Was die Praxen beträfe, müsse der Impfstoff allerdings bestellt werden. Bislang muss das zwei Wochen im Voraus geschehen. Da sei es dann, laut KVB, schon möglich, dass bei einem riesigen Andrang der Impfstoff "nicht vorrätig" sei. Allerdings sei eine Bestellung nun wöchentlich möglich. Vom 16. November an können Fach- und Arztpraxen Impfstoff für die jeweils kommende Woche bestellen. Da sei man nun, so der KVB-Sprecher, "flexibler". Wichtig sei aber, in jedem Fall einen Termin bei den Praxen zu vereinbaren. Am Montag kam es im Impfzentrum, laut Gesundheitsreferat, zu einem kurzfristigen Mangel des Impfstoffes von Biontech. Nur angemeldete oder gehbehinderte Personen seien noch angenommen worden. Dieser Engpass sei, so ein Sprecher des Referats, der Tatsache geschuldet, dass die Bestellung des Impfstoffs immer zwei Wochen im Voraus erfolgen musste.

Macht ein Antikörper-Test Sinn?

Im Moment rät der Bayerische Hausärzteverband davon ab. Denn zum einen gäbe es noch keine standardisierten Corona-Antikörpertests, zum anderen fehlt ein konkreter Cut-off-Wert für einen Impfschutz, also der Wert des Antikörperspiegels - in dem Fall zu SARS-COV-2 - ab dem kein Impfschutz mehr gewährleistet werden kann. Die Devise des Bayerischen Hausärzteverbands: Lieber Impfungen vorantreiben und boostern als Personal mit Antiköper-Tests beschäftigen. Außerdem seien die Hausarztpraxen in Bayern, erklärt Markus Beier, derzeit stark durch die Booster-Impfungen gefordert, die mit einem jahreszeitbedingt hohem Patientenaufkommen - Stichwort Erkältungszeit - zusammenfalle. "Ich halte es für wenig zielführend, die Praxen zusätzlich noch mit Antikörper-Tests zu belasten, die ohnehin wenig Aussagekraft in Bezug auf den noch vorhandenen Impfschutz haben."