Hier finden Sie aktuelle Meldungen aus der Wirtschaft in chronologischer Reihenfolge, die aktuellsten Nachrichten stehen an erster Stelle.

Montag, 6. April, 9.43 Uhr: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) fordert, in der Corona-Krise über "neue Schritte hin zu mehr Solidarität und finanzpolitischer Integration nachzudenken". Das schreibt er in einem Gastbeitrag mit dem Präsidenten der französischen Nationalversammlung, Richard Ferrand. "Wir sind überzeugt, dass diese Debatte geführt werden sollte und dass unsere Parlamente ihren Beitrag leisten können, um Missverständnisse auszuräumen und gemeinsam voranzukommen", schreiben sie. "Corona-Bonds" werden in dem Beitrag wörtlich nicht thematisiert.

Montag, 6. April, 7.12 Uhr: Die Stundung der Biersteuer soll Brauereien in der Corona-Krise einen besseren finanziellen Spielraum verschaffen. Die Biersteuer steht den Ländern zu und betrug 2019 nach Angaben des Bundesfinanzministeriums insgesamt rund 650 Millionen Euro. Bundesfinanzministerium und die Finanzministerien der Länder haben sich darauf geeinigt, dass Brauereien die Steuer später zahlen können, teilte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums mit. Das solle "in der derzeitigen schwierigen Lage die Liquidität von Brauereien verbessern und Arbeitsplätze schützen". Auf die Erhebung von Stundungszinsen könne in der Regel verzichtet werden. Die Stundungsmöglichkeit flankiere die anderen Maßnahmen der Bundesregierung, die auch "unseren sozialen Zusammenhalt bewahren" sollen.

Der Deutsche Brauer-Bund nannte die Stundungsmöglichkeit ein wichtiges Signal für die Branche, die stark unter Druck stehe. "Es wird jetzt darauf ankommen, dass die Brauereien die Steuerstundung rasch und unbürokratisch in Anspruch nehmen können", sagte Hauptgeschäftsführer Holger Eichele. Er betonte, dass es sich dabei nicht um Zuschüsse handele. Viele Brauereien stünden mit dem Rücken zur Wand, seit der Export weitgehend zum Erliegen gekommen sei, Veranstaltungen abgesagt werden und Gaststätten schließen mussten.

Für die größte deutsche Privatbrauerei Krombacher ist die Inanspruchnahme der Stundung der Biersteuer derzeit kein Thema. "Wir werden pünktlich zahlen", sagte ein Sprecher. Bei Warsteiner heißt es: "Wir prüfen diese Möglichkeit zum gegenwärtigen Zeitpunkt." "Es ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben", sagte ein Veltins-Sprecher, jede Brauerei müsse sich das deshalb genau überlegen.

Der jüngsten Umfrage des Brauer-Bundes zu den Auswirkungen in der Corona-Krise zufolge rechnen 97 Prozent der Unternehmen mit einem Rückgang der Umsätze. Nahezu 80 Prozent würden sich betroffen sehen durch Ausfälle oder Stundungen von Mieten und Pachten. An der Umfrage unter Brauereien aller Größenordnungen beteiligten sich 70 Unternehmen. dpa

Montag, 6. April, 7 Uhr: Es bleibt beim Nein zu Corona-Bonds: Die beiden SPD-Minister Olaf Scholz (Finanzen) und Heiko Maas (Äußeres) bekräftigen ihre ablehnende Haltung in einem Gastbeitrag für mehrere europäische Zeitungen. Sie wiederholen, dass stattdessen der Euro-Rettungsschirm ESM und die Europäische Investitionsbank EIB genutzt werden sollten. "Dabei dürfen die Finanzmittel nicht an unnötige Bedingungen geknüpft werden, die einem Rückfall in die Austeritätspolitik nach der Finanzkrise gleichkämen", schreiben die Minister. Außerdem erwähnen sie das von der EU-Kommission vorgeschlage Programm "Sure", das ähnlich wie in Deutschland Kurzarbeit in den Mitgliedstaaten finanzieren soll. Vor allem Italien, Spanien und Frankreich fordern Corona-Bonds, also gemeinschaftliche Anleihen. Die Euro-Finanzminister beraten an diesem Dienstag über mögliche Instrumente. SZ

Montag, 6. April, 6.15 Uhr: Wegen neuer politischer Vorgaben und der Folgen der Corona-Krise könnte China künftig deutlich geringere Mengen an Handelspartner wie Deutschland liefern. Dies zeigt eine Untersuchung der Deutschen Rohstoffagentur (DERA). Die aktuelle Strategie Pekings berge das Risiko, dass "kritische Rohstoffe verstärkt für die eigene industrielle Fertigung eingesetzt werden, um höherwertige Produkte herstellen zu können". Eine mögliche Folge wäre "eine Beeinträchtigung der Rohstoffversorgung für die deutschen Industrien und ein intensiverer Wettbewerb in der Herstellung von höherwertigen Materialien und Industriegütern".

Die DERA gehört zur Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), die im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums Analysen zur Versorgungssicherheit erstellt. Den Experten zufolge ist China der bedeutendste Produzent von 17 derjenigen 27 Rohstoffe, die die EU als "kritisch" einstuft. Auch andere Länder seien auf Importe angewiesen. "Die Lieferabhängigkeit birgt die Gefahr von Versorgungsengpässen, wenn unvorhersehbare industriepolitische Maßnahmen oder Ereignisse wie die aktuelle Covid-19-Pandemie auftreten", hieß es. Die chinesische Führung hat eine veränderte Rohstoffpolitik im Blick. Bei mineralischen Ressourcen wie Seltenen Erden, Magnesium oder Wolfram wächst der Eigenbedarf. Die Versorgung mit Rohstoffen, von denen das Land selbst viel importieren muss, soll laut DERA zudem durch weitere Auslandsinvestitionen abgesichert werden. China ist vor allem in Afrika aktiv und konkurriert dort mit anderen Staaten. dpa

Montag, 6. April, 2.36 Uhr: Die Produktion des US-Flugzeugbauers Boeing im Großraum Seattle wird auch weiter stillstehen. Die zunächst auf zwei Wochen angelegte Schließung, die am Mittwoch ausgelaufen wäre, werde auf unbestimmte Zeit verlängert, teilte Boeing in einer E-Mail an seine Angestellten mit. Betroffen sind davon rund 30 000 von Boeings fast 70 000 Angestellten im Staat Washington an der US-Westküste. Grundlage für die Entscheidung seien Gesundheit und Sicherheit der Angestellten, hieß es in der E-Mail. Man folge den neuesten Entwicklungen in der Coronavirus-Pandemie und den Empfehlungen der US-Behörden.

Boeing wurde durch die Corona-Krise schwer getroffen, könnte aber Unterstützung durch das 2,2 Billionen Dollar schwere Hilfspaket der Regierung erhalten. Im Gespräch war unter anderem eine Beteiligung der Regierung an Boeing. Unternehmenschef David Calhoun bot seinen Mitarbeitern zuletzt auch an, freiwillig zu kündigen und eine Abfindung zu erhalten. Aber auch ungewollte Entlassungen schloss er für die Zukunft nicht aus. AP

Sonntag, 5. April, 8 Uhr: Trotz aller Hilfemaßnahmen muss Europa mehr Geld für die Zeit nach der Corona-Krise in die Hand nehmen. Aus diesem Grund sprach sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für massive Investitionen in den EU-Haushalt aus, "Wir brauchen einen Marshall-Plan für Europa", schreibt sie in einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag. Der EU-Haushalt sei in allen Mitgliedsstaaten als Instrument des solidarischen Ausgleichs akzeptiert und müsse der Krise entsprechend angepasst werden. Der Marshall-Plan war ein milliardenschweres Hilfsprogramm der USA, mit dem das vom Zweiten Weltkrieg gezeichnete Westeuropa wieder auf die Beine kam.

Von der Leyen zeigte sich zuversichtlich, dass sich Europa bald wieder erholen werde: "Die vielen Milliarden, die heute investiert werden müssen, um eine größere Katastrophe abzuwenden, werden Generationen binden." So könne auch in der Krise das Gefühl der Gemeinschaft unter den Nationen Europas erneuert werden.