Menschen stehen in Las Vegas in einer Schlange vor einem Jobcenter, um Arbeitslosenhilfe zu beantragen.

Hier finden Sie aktuelle Meldungen aus der Wirtschaft in chronologischer Reihenfolge, die neuesten Nachrichten stehen an erster Stelle.

4,4 Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA

Donnerstag, 23. April, 14.53 Uhr: Infolge der Corona-Pandemie haben in den USA die fünfte Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Woche bis zum 18. April wurden 4,4 Millionen Neuanträge registriert, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Damit haben innerhalb eines Monats mehr als 26 Millionen Menschen ihren Job verloren. Allein in der Vorwoche hatten 5,2 Millionen Menschen einen Erstantrag auf Unterstützung gestellt.

Die Erstanträge gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts in der größten Volkswirtschaft der Welt. Sie deuten inzwischen auf einen dramatischen Wirtschaftseinbruch infolge der Corona-Krise hin. Bis zum März hatte die Zahl der Erstanträge noch regelmäßig unter 100 000 pro Woche gelegen.

Die US-Arbeitslosenquote dürfte Experten zufolge bereits deutlich über zehn Prozent liegen, manche Analysten rechnen sogar mit etwa 15 Prozent. Einen genauen Wert gibt es noch nicht, weil die Statistik zuletzt nicht mit der Geschwindigkeit der Jobverluste Schritt halten konnte. Die Arbeitslosenquote hatte im Februar noch bei 3,5 Prozent gelegen, dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten.

Die rasante Ausbreitung des Coronavirus hat das öffentliche Leben in den USA weitgehend zum Erliegen gebracht. Die große Mehrheit der rund 330 Millionen Amerikaner unterliegt Ausgangsbeschränkungen. Viele Geschäfte und Betriebe sind geschlossen, Restaurants und Hotels bleiben leer, Flüge sind massenhaft gestrichen, Veranstaltungen abgesagt. Viele Mitarbeiter geschlossener Unternehmen müssen daher Arbeitslosenhilfe beantragen. Zudem sind Entlassungen in den USA in der Regel weit einfacher möglich als etwa in Deutschland.

US-Präsident Donald Trump hofft, dass eine Lockerung der wegen der Epidemie verhängten Schutzmaßnahmen Besserung bringen wird. Er will, dass die Bundesstaaten wieder stufenweise zur Normalität zurückkehren und hofft, dass die Wirtschaft dann wieder "wie eine Rakete" durchstarten wird. Die meisten Experten gehen aber davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr eine schwere Rezession erleben wird und eine Erholung erst 2021 in Sicht ist. Das kommt Trump - der sich im November um eine zweite Amtszeit bewirbt - höchst ungelegen.

Regierung und Kongress hatten angesichts der Krise Ende März ein gewaltiges Konjunkturpaket auf den Weg gebracht, um rund 2,2 Billionen Dollar in die leidende Wirtschaft zu pumpen. Diese Woche wollte der Kongress nochmals rund 500 Milliarden Dollar nachschieben. Dann sollen insgesamt mehr als 650 Milliarden Dollar bereitstehen für ein Programm, das kleinen und mittelgroßen Unternehmen für die kommenden Monate weitgehend die Lohnkosten ersetzt, um den Anstieg der Arbeitslosigkeit zu begrenzen. Die Auswirkung des Programms auf die Arbeitsmarktdaten war aber noch nicht absehbar. Neue Daten zur Arbeitslosenquote im März und vorläufige Zahlen für April werden erst wieder Anfang Mai veröffentlicht werden. dpa

Donnerstag, 23. April, 7.53 Uhr: Vor dem EU-Gipfel zu den Folgen der Corona-Krise am Donnerstag fordert der Stuttgarter Autobauer Porsche, sogenannte Corona-Bonds einzuführen. "Europäische Gemeinschaftsanleihen sind jetzt dringend notwendig, dies wäre ein deutliches Zeichen, dass Europa in der Krise zusammensteht", sagt Finanzvorstand Lutz Meschke der Süddeutschen Zeitung. "Wenn wir uns jetzt nicht solidarisch zeigen, ist Europa verloren", appelliert der stellvertretende Vorstandschef der Porsche AG. Er wünsche sich von der deutschen Regierung ein Umdenken: "Gerade Deutschland als Exportnation profitiert von einem nachhaltig wirtschaftlich starken Europa wie kein anderes Land." Angesichts der Corona-Pandemie und ihrer drastischen Auswirkungen auf die Wirtschaft sei jetzt "kein Zeitpunkt, um auf dogmatische Grundhaltungen zu bestehen".

Meschke appelliert an die Regierungschefs, die Krise "systematisch und verantwortungsvoll zu managen". Der 54-jährige Betriebswirt warnt vor einer "tief greifenden und dauerhaften Rezession in Europa". Um diese zu verhindern, sei "der Einsatz sehr hoher öffentlicher Mittel unumgänglich". Meschke fordert explizit die Unterstützung von Italien und Spanien: "Diese Länder wurden am heftigsten von der Pandemie getroffen und weisen einen vergleichsweise geringen finanziellen Spielraum auf." Die Europäische Union müsse jetzt "gemeinsam" vermeiden, "dass wir am Anfang der nächsten großen Staatsschuldenkrise stehen."

Schon seit Wochen streiten die 27 EU-Staaten über die sogenannten Corona-Bonds, also Gemeinschaftsanleihen mit gemeinsamer Haftung aller Mitgliedsländer. Frankreich, Italien und Spanien, die von der Pandemie stark getroffen sind, appellieren an die inner-europäische Solidarität und fordern diese gemeinsame Schuldenaufnahme. Der Vorteil solcher Bonds wäre, dass hoch verschuldete Staaten durch sie Kredite zu niedrigeren Zinsen bekämen. Aber Länder wie Deutschland, Luxemburg und die Niederlande lehnen die gemeinsame Haftung ab.

Lutz Meschke fordert von dem EU-Gipfel ein Zeichen der Solidarität: "Die positive Wirkung wäre gigantisch, wenn sich Europa als Einheit zeigt - als starker Partner in der Weltwirtschaft neben Asien und den USA." Selbst wenn die Umsetzung noch etwas Zeit bräuchte, wäre laut Meschke allein die Entscheidung für Corona-Bonds "ein starkes Signal und ein echter Motivationsschub". Nicht nur für die Bürger, sondern auch für die Kapitalmärkte. Angesichts der Bedenken aus Ländern wie Deutschland betont Meschke, dass die Corona-Bonds "eine einmalige Maßnahme zur Krisenbewältigung" seien. Es gehe nicht um eine Umschuldung von Altlasten, sondern "ausschließlich um die gemeinsame Finanzierung des Wirtschaftsanlaufs". Alle EU-Länder müssten finanziell in die Lage versetzt werden, ihre Wirtschaft zu stabilisieren, sagt Meschke. Das schaffe nicht jedes Land für sich alleine, weil einige Staaten eine zu hohe Zinslast stemmen müsste.

Die EU-Kommission hat bereits ein Modell erarbeitet, das auf eine Begrenzung der gemeinsamen Haftung abzielt. Kommissionschefin Ursula von der Leyen will den Plan am Donnerstag vorstellen. Auf dieser Grundlage könnten die Staats- und Regierungschefs weitere Kompromisslinien ausloten und von der Leyen damit beauftragen, weiter an dem Plan zu arbeiten. Wegen der Corona-Krise hat auch Porsche seine Produktion zurückgefahren und für ein Drittel des Personals Kurzarbeit beantragt. Lutz Meschke geht jedoch davon aus, dass Europa und die Auto-Industrie die Corona-Pandemie überwinden können: "Im Schulterschluss werden wir gestärkt aus der Krise hervorgehen." Stefan Mayr

Donnerstag, 23. April, 02.17 Uhr: Der Autokonzern Daimler muss infolge der Pandemie seine Prognosen für das Geschäftsjahr kräftig nach unten korrigieren. Das Unternehmen legte ein vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Steuern für das erste Quartal vor, das um 78 Prozent auf 617 Millionen Euro eingebrochen ist. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Kundennachfrage, die Lieferketten und die Fahrzeugproduktion könnten nicht annäherend so detailliert und so sicher eingeschätzt werden, wie das bei früheren Krisen möglich gewesen sei. . Das erschwere eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020. Die vollständigen Quartalszahlen sollen am 29. April veröffentlicht werden.

Mittwoch, 22. April, 12.49 Uhr: Die Mindestlöhne für Altenpflegekräfte in Deutschland sollen erhöht und ausgeweitet werden. Das sieht eine Verordnung vor, die Thema im Bundeskabinett war. Das Bundesarbeitsministerium werde diese Verordnung nun kurzfristig erlassen, hieß es anschließend in einer gemeinsamen Mitteilung von Arbeits- und Bundesgesundheitsministerium. Ende Januar hatte eine Kommission von Arbeitgebern und Arbeitnehmern beschlossen, dass der Mindestlohn für Pflegehilfskräfte bis 1. April 2022 in vier Schritten von heute 10,85 Euro (Ost) und 11,35 Euro (West) auf 12,55 Euro in Ost- und Westdeutschland steigen soll.

Ab 1. Juli 2021 soll es zudem erstmals einen Mindestlohn für Fachkräfte von 15 Euro geben. Er soll zum 1. April 2022 auf 15,40 Euro steigen. Mit der Verordnung soll dieser Beschluss branchenweit verbindlich gemacht werden.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärten, in der Corona-Epidemie sei einmal mehr zu spüren, wie wichtig Pflegekräfte für die Gesellschaft seien. Ihre verantwortungsvolle Aufgabe solle besser honoriert werden als bisher. Dafür seien die Regelungen zum Pflegemindestlohn "ein guter Anfang".

Derweil droht offenbar die geplante Corona-Sonderprämie von 1500 Euro für Altenpflegekräfte an ungeklärter Finanzierung zu scheitern. Gegen die bisher erwartete Finanzierung durch die beitragsfinanzierte Pflegeversicherung hat sich in den Krankenkassen massiver Widerstand formiert, berichtet die Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Mittwoch, 22. April, 11.37 Uhr: Das besonders hart von den Folgen der Coronakrise betroffene Gastrogewerbe soll nach Ansicht der SPD im Bundestag bis zu einer Wiedereröffnung von Gaststätten und Hotels staatlich unterstützt werden. "Im Kern geht es jetzt darum, eine Öffnungsperspektive zu erarbeiten", sagte Carsten Schneider, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin. "Bis zu diesem Öffnungsdatum sollten wir die bisher für die Monate März bis Mai gezahlten direkten Zuschüsse für kleinste Betriebe verlängern." Diese Soforthilfen sind als Zuschüsse zu den Betriebskosten deklariert, sie betragen 9000 bis 15000 Euro fur drei Monate. "Ich bin dafür, die Zuschüsse zu verlängern, weil sie zielgerichtet und befristet direkt helfen", sagte Schneider. Die Senkung der Mehrwertsteuer auf den ermäßigten Satz lehnte er als "vollkommen falsch" ab. gam

Mittwoch, 22. April, 7.11 Uhr: Die Corona-Pandemie und Serienhits wie "Tiger King" haben dem Online-Videodienst Netflix zu seinem bislang stärksten Quartal verholfen. In den drei Monaten bis Ende März schoss die Anzahl der Bezahlabos weltweit um 15,8 Millionen in die Höhe, wie der Streaming-Marktführer nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit verbuchte Netflix das Vierteljahr mit seinem bislang größten Kundenandrang und übertraf sowohl die eigene Prognose als auch die Erwartungen der Wall-Street-Analysten bei Weitem. Nicht aber die der Anleger: Nachbörslich konnten die Netflix-Aktien nur zeitweise zulegen - und rutschten dann leicht ins Minus.

Zum Quartalsende brachte es Netflix auf knapp 183 Millionen bezahlte Mitgliedschaften. Das Wachstum habe im März rasant zugelegt, als die Menschen in immer mehr Ländern wegen des Coronavirus angewiesen wurden, möglichst zuhause zu bleiben, hieß es im Brief an die Aktionäre.

Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um rund 28 Prozent auf 5,8 Milliarden Dollar. Der Gewinn wurde mit 709 Millionen Dollar mehr als verdoppelt.

Dienstag, 21. April, 3.09 Uhr: Die US-Autovermietung Hertz Global entlässt etwa 10 000 Mitarbeiter in ihrem Nordamerika-Geschäft. "Wie der Rest des globalen Reisesektors kam auch der Einbruch durch COVID-19 bei Hertz plötzlich und die Umkehrung der Kundennachfrage war erheblich", sagt Geschäftsführerin Kathryn Marinello. Um die Kosten infolge der der wirtschaftlichen Krise in der Covid-19-Pandemie zu senken, würden die Kündigungen zum 14. April für gewerkschaftslose Mitarbeiter, zum 21. April für gewerkschaftsorganisierte Arbeiter wirksam, teilt der Autoverleiher mit. Aus einer behördlichen Anmeldung geht hervor, dass für die Beschäftigten eine Abfindungssumme in Höhe von insgesamt 30 Millionen Dollar zur Verfügung stünde. Das Unternehmen hoffe, so viele ehemalige Arbeitnehmer wie möglich wieder anzustellen, sobald sich die globale Reisenachfrage erhole.

Montag, 20. April, 8.20 Uhr: Mehr als 450 000 Alleinerziehende in Deutschland arbeiten in sogenannten systemrelevanten Bereichen. Allein im Gesundheitswesen sind es 179 000, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, die der Neuen Osnabrücker Zeitung vorlagen. Die Zahlen waren zuvor von der Linksfraktion angefragt worden. Als systemrelevant gelten Wirtschaftssektoren, die auch in Krisenzeiten und somit während der derzeitigen Coronavirus-Pandemie aufrechterhalten werden müssen. Etwa 117 000 Alleinerziehende arbeiten den Angaben zufolge in der öffentlichen Verwaltung, 50 000 im Lebensmittel-Einzelhandel, 36 000 im Bereich der Finanzdienstleistungen und Versicherungen, 30 000 in der Lagerlogistik. Eine systemrelevante Beschäftigung ist bisher maßgeblich für den Zugang zu einer Notbetreuung von Kindern ab dem Kita-Alter bis zur sechsten Klasse. Details sind in den Bundesländern unterschiedlich geregelt.

"Es ist gut, dass Alleinerziehenden und anderen Eltern, die in kritischen Infrastrukturen arbeiten, eine Notbetreuung zur Verfügung steht", sagte die Linken-Abgeordnete Sabine Zimmermann. "Doch es braucht für alle 1,8 Millionen berufstätigen Alleinerziehenden eine Lösung, damit sie ohne finanzielle Einbußen die Betreuung ihrer Kinder sichern können." Bund und Länder hatten sich am vergangenen Mittwoch bereits im Grundsatz auf eine Ausweitung der Notbetreuung verständigt.

Sonntag, 19. April, 12.10 Uhr: Von Montag an dürfen in vielen Bundesländern Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wieder öffnen. Nordrhein-Westfalen ist bei seinen Lockerungen noch liberaler und erlaubt zusätzlich auch die Wiederöffnung von Möbelhäusern und Babyfachmärkten. Das schwedische Einrichtungshaus Ikea will davon aber zunächst keinen Gebrauch machen. In einer Mitteilung auf der Webseite des Unternehmens heißt es, man wolle zunächst ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeiten. Das sei bis Montag nicht zu schaffen. Die Häuser in Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Kaarst, Kamen, Köln, Siegen und Wuppertal bleiben also auch weiterhin zu. In sozialen Medien schreiben viele Inhaber kleinerer Geschäfte deutschlandweit, dass auch sie ihre Läden vorerst nicht wieder öffnen. Einige sind mit eigenen Sicherheitskonzepten nicht so weit, wie sie wollten, viele Väter und Mütter mit Geschäften können nicht arbeiten, weil Kitas und Schulen noch geschlossen sind und Betreuungsmöglichkeiten fehlen.

Sonntag, 19. April, 6.55 Uhr: In Deutschland sind wegen der Coronavirus-Krise 70 000 Hotel- und Gastronomiebetriebe von der Pleite bedroht. Den gut 223 000 Betrieben der Branche gingen bis Ende April rund zehn Milliarden Euro Umsatz verloren, sagte die Geschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbands Ingrid Hartges der Bild am Sonntag. Ohne zusätzliche staatliche Unterstützung stehe jeder dritte Betrieb vor der Insolvenz, so Hartges. Die diese Woche vorgestellten Lockerungen für andere Bereiche böten keine Perspektiven für die Gastronomie. "Wir mussten als Erstes schließen und werden wohl auch am längsten zu leiden haben", sagte Hartges. Deshalb fordere der Verband eine verantwortungsvolle Öffnung von Restaurants und Cafés, die Absenkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent und einen staatlichen Rettungsfonds mit Direkthilfen für Betriebe.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz stellte der Branche finanzielle Unterstützung in Aussicht. "Natürlich schauen wir genau, ob und wo wir gezielt weitere Hilfen benötigen", sagte er der Welt am Sonntag. Die Regierung habe vor allem jene Branchen im Blick, für die es noch nicht so schnell wieder losgehe. "Das Hotel und Gaststättengewerbe gehört sicherlich dazu." Die geforderte Mehrwertsteuersenkung verdiene eine sorgfältige Prüfung, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier der Bild am Sonntag. Er könne sich aber auch konkrete Hilfen bei Modernisierungen und Kosteneinsparungen vorstellen.