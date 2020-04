Hier finden Sie aktuelle Meldungen aus der Wirtschaft in chronologischer Reihenfolge, die neuesten Nachrichten stehen an erster Stelle.

Dienstag, 14. April, 14.46 Uhr: Die Soforthilfen für Kleinbetriebe, Unternehmer und Freiberufler in Nordrhein-Westfalen sollen so schnell wie möglich wieder ausgezahlt werden. Das kündigten Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) und Innenminister Herbert Reul am Dienstagnachmittag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz an. Am Freitag soll das nach mehreren Betrugsversuchen abgeschaltete Antragsformular wieder online gehen. Im Laufe der kommenden Tage sollen die seit Gründonnerstag gestoppten Auszahlungen wieder überwiesen werden. Mehr als 10 000 Antragssteller warten nach Darstellung der Minister noch auf ihr Geld.

Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme will das Land von jetzt an die Kontodaten der Antragssteller mit den bei den Finanzämtern hinterlegten Kontoverbindungen abgleichen. Wer im Antrag eine andere Kontonummer angegeben habe, werde gesondert kontaktiert, sagte Pinkwart. Zur Frage, warum diese Sicherheitsschleife nicht von Beginn an eingerichtet gewesen sei, verwies der Minister auf das Steuerrecht. "Die Abgabenordnung schützt die Daten der Steuerzahler", sagte er. "Wir dürfen darauf nur dann zugreifen, wenn der Zugriff notwendig ist. Die Betrugsversuche schaffen nun die Voraussetzungen für dieses Vorgehen."

In den vergangenen Tagen waren mehrere gefälschte Webseiten entdeckt worden, auf denen mutmaßliche Betrüger das Antragsformular für Corona-Soforthilfen kopiert hatten. Am Ostersonntag hatte die Landesregierung durch eine Anfrage von SZ, NDR und WDR von einer 100-prozentigen Fälschung der Webseite des Landeswirtschaftsministeriums erfahren - die am Dienstagnachmittag auf einmal wieder online war. Hinter den Fälschungen steckte wohl die Absicht, Daten von Antragstellern abzugreifen, um in deren Namen Subventionen zu beantragen. Am Donnerstag hatte die Landesregierung sowohl die Annahme von Anträgen als auch die Auszahlung der Gelder gestoppt.

In wie vielen Fällen möglicherweise zu Unrecht Geld ausgezahlt worden ist, konnte Innenminister Herbert Reul nicht beziffern. Im Darknet - einem weitgehend abgeschirmten, anonymen Teil des Internets - habe man Hinweise auf 3500 bis 4000 betroffene Unternehmer entdeckt. Bis Dienstagmittag seien außerdem 372 Strafanzeigen von Betroffenen eingegangen. "Die werden jetzt intensiv bearbeitet, das ist die Quelle, die wir ganz konkret haben", sagte er. Die für Freitag geplante Wiederaufnahme von Soforthilfe-Anträgen wolle das Land mit einer Kampagne begleiten, erklärte Wirtschaftsminister Pinkwart. Das Formular wird dann auf der Seite www.wirtschaft.nrw wieder online sein. Kleinbetriebe bis fünf Mitarbeiter können pauschal 9000 Euro, Betriebe zwischen fünf und zehn Mitarbeitern 15 Euro beantragen.

Dienstag, 14. April, 14.11 Uhr: Die Nachfrage nach Corona-Hilfskrediten bei der staatlichen Förderbank KfW steigt weiter. Bis zum Donnerstagabend wurden Kredite im Volumen von 21,86 Milliarden Euro beantragt, gut 700 Millionen mehr als am Vortag, wie die KfW am Dienstag mitteilte. Ab Mittwoch wird es wohl noch deutlich mehr Anträge geben: Dann können die sogenannten KfW-Schnellkredite beantragt werden. Bei diesem Hilfsprogramm für den Mittelstand übernimmt der Bund das komplette Risiko bei Darlehen bis 800 000 Euro, zudem wurden die Kriterien für die Kreditvergabe vereinfacht.

Bis das Geld von der KfW ausgezahlt wird, dauert es aber noch bis Ende des Monats. Spätestens ab dem 28. April soll es so weit sein, wie aus einem Informationsschreiben der Förderbank an die Geldhäuser hervorgeht. Viele Banken und Sparkassen werden wohl in Vorleistung gehen, sodass die ersten Kredite noch diese Woche überwiesen werden könnten. "Die Kreditwirtschaft steht bereit und unternimmt alle Anstrengungen, den Mittelstand auch im Rahmen des neuen Programms mit allen Kräften zu unterstützen", versicherten die deutschen Bankenverbände am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung. Reuters

Dienstag, 14. April, 7.11 Uhr: Als Folge des Coronavirus-Ausbruchs sind Chinas Exporte im März erneut gesunken. Der Rückgang fiel mit einem Minus von 6,6 Prozent im Vorjahresvergleich zwar noch immer deutlich aus. Das Minus war aber nicht mehr so groß wie noch im Januar und Februar, als die Ausfuhren um 17,2 Prozent eingebrochen waren. Die beiden Monate werden wegen des chinesischen Neujahrsfests als ein gemeinsamer Zeitraum gerechnet. Die Importe gingen nur noch leicht zurück: Nach einem Minus von vier Prozent in den ersten beiden Monaten des Jahres gingen sie im März in US-Dollar gerechnet nur noch um 0,9 Prozent zurück.

Während die Exporte im März einen Wert von umgerechnet 185,15 Milliarden US-Dollar (169,2 Mrd. Euro) erreichten, lag der Wert der Einfuhren bei 165,25 Milliarden Dollar. Die strengen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus hatten die chinesische Wirtschaft seit Ende Januar praktisch zum Stillstand gebracht. Die Auswirkungen wurden daher besonders im Februar spürbar. Seit Wochen nehmen Fabriken und Unternehmen die Arbeit langsam wieder auf.

Dienstag, 14. April, 1.30 Uhr: Der Internationale Währungsfonds gewährt für 25 Mitgliedsländer im Rahmen seines "Catastrophe Containment and Relief Trust" (CCRT) sofortige Schuldenerleichterungen. "Dies gewährt unseren ärmsten und schutzbedürftigsten Mitgliedern Zuschüsse zur Deckung ihrer IWF-Schuldenverpflichtungen für eine erste Phase in den nächsten sechs Monaten und wird ihnen helfen, mehr ihrer knappen finanziellen Ressourcen für lebenswichtige medizinische und andere Hilfsmaßnahmen zu verwenden, sagt IWF-Geschäftsführerin Kristalina Georgieva. Derzeit verfüge der IWF über Mittel in Höhe von 500 Millionen Dollar, darunter neue Zusagen in Höhe von 185 Millionen Dollar aus Großbritannien, 100 Millionen Dollar aus Japan und nicht bezifferte Beträge aus China, den Niederlanden und anderen Staaten. Der IWF drängt darauf, den verfügbaren Betrag auf 1,4 Milliarden Dollar zu erhöhen.

Zu den ersten Ländern, die die Schuldendiensterleichterung erhielten, gehören unter anderem Afghanistan, Zentralafrikanische Republik, Demokratische Republik Kongo, Gambia, Haiti, Madagaskar, Malawi, Mali, Mosambik, Nepal, Niger, Ruanda, Tadschikistan, Togo und Jemen.

Dienstag, 14. April, 0.30 Uhr: Euro-Gruppen-Chef Mario Centeno hält die in der vergangenen Woche von den Finanzministern des Blocks genehmigte Unterstützung von einer halben Billion Euro für die vom Coronavirus geplagten Volkswirtschaften für einen guten Anfang. "Dieses Rettungspaket ist nicht die Endstation. Wir müssen mehr für Europa tun und wir werden mehr für Europa tun", sagt Centeno in einem Interview mit dem Fernsehsender TVI. "Obwohl es einige Unebenheiten auf dem Weg gab, ist das Abkommen ein Sieg für Europa." Bei der Vereinbarung wird nicht erwähnt, dass gemeinsame Eurobonds zur Finanzierung verwendet werden. Centeno zufolge würden die Finanzminister bald nach der Sondersitzung des Europäischen Rates am 23. April zusammenkommen und die "Schuldenfrage" werde auf dem Tisch liegen, da die Erholung der verschuldeten Länder "viel komplexer" sei. "Wir handeln angesichts dieser Krise so, als ob wir ein neues Spiel spielen würden, ohne die Regeln gelesen zu haben", so Centeno.

Sonntag, 12. April, 8.11 Uhr: In den USA haben Bürger in der Corona-Krise erstmals Unterstützungsgeld aufs Konto überwiesen bekommen. Es soll die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abmildern. Viele Menschen warteten auf die Zahlungen und es werde weiter daran gearbeitet, sie so schnell wie möglich bereitzustellen, twitterte die US-Steuerbehörde IRS am Samstag. Wie viele Steuerzahler die ersten Mittel bekamen und wie hoch die Summe war, teilte sie nicht mit.

Das Unterstützungsgeld von je 1200 Dollar (fast 1100 Euro) bekommt jeder mit einem bereinigten Bruttoeinkommen bis zu 75 000 Dollar (rund 68 600 Euro). Eltern bekommen außerdem 500 Dollar (460 Euro) pro Kind. Wer mehr verdient, bekommt eine jeweils geringere Summe. Die Hilfszahlungen gehören zu einem 2,2 Billionen US-Dollar schweren Konjunkturpaket, das US-Präsident Donald Trump im März in Kraft setzte.

Die Vereinigten Staaten sind das weltweit am stärksten vom Coronavirus betroffene Land. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle lag am Sonntagmorgen laut Zählung der Johns-Hopkins-Universität bei rund 530 000. Mehr als 20 000 Menschen sind bereits mit Covid-19 gestorben.

Samstag, 11. April, 15.11 Uhr: Linkspartei-Chef Bernd Riexinger fordert angesichts der aktuellen Staatshilfen ein grundlegendes Umsteuern in der deutschen Wirtschaftspolitik: "Die klassische neoliberale Doktrin, dass der Markt es schon irgendwie alles regelt, die ist über den Haufen geworfen worden", sagte Riexinger der SZ. "Krise heißt auch Neubeginn", sagte er "und wir sollten jetzt den Mut aufbringen, auch wirklich die Richtung zu ändern." Der Linke-Politiker plädierte dafür, Produktionslinien nach der akuten Krise nicht einfach wieder hochzufahren - ungeachtet der Frage, ob etwa die Auto- oder Luftfahrtindustrie noch eine Zukunft hätten.

Riexingers Parteikollegin, die Sozialpolitikerin Sabine Zimmermann, hat indessen einen Pandemie-Zuschlag von 200 Euro pro Monat auf Hartz IV und Sozialhilfe gefordert. Die Bundestagsabgeordnete begründete ihre Forderung in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe damit, dass derzeit viele Tafeln geschlossen und die Kosten für einige Güter gestiegen seien.

Samstag, 11. April, 11.04 Uhr: Siemens-Chef Joe Kaeser hat angekündigt, dass der Konzern wegen der Corona-Krise keine Stellen abbauen will. "Wegen einer vorübergehenden Beschäftigungsschwankung wird bei Siemens niemand das Haus verlassen", sagt Kaeser der Passauer Neuen Presse. In einer vorübergehenden Krise stehe außer Frage: "Wir stehen das miteinander durch!" Er könne aber nicht ausschließen, dass mehr Mitarbeiter in Kurzarbeit müssten, sagte Kaeser.

Freitag, 10. April, 23.17 Uhr: Apple und Google wollen bei der Entwicklung von Technologien zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie zusammenarbeiten. Beide Unternehmen kündigten am Freitag an, gemeinsam eine Technologie zu entwickeln, mit der Handy-Nutzer ein Signal bekommen, wenn sie sich in der Nähe eines Corona-Infizierten aufgehalten haben.

Apple und Google gaben an, dass sie bereits vor zwei Wochen mit der Arbeit an einer Übermittlungssoftware über Bluetooth-Technik begonnen hätten. Die Technologie soll demnach Mitte Mai verfügbar sein. Mit der Technik von Google und Apple sollen den Unternehmen zufolge nicht der Ort oder die Identität des Nutzers gespeichert werden, sondern es soll nur die Annäherung von Menschen angezeigt werden. Daten sollten verschlüsselt mit dem Handy der anderen Person ausgetauscht werden, ohne dass die Daten in den Servern der Unternehmen gespeichert würden. Die Funktion müsse eingeschaltet werden. GPS-Daten würden nicht verwendet. Apple will die Software in seinen Updates auf die Geräte spielen, Google über seinen Katalog Google Play vertreiben - der allerdings nicht in China verfügbar ist.

Zuvor hatten 130 Wissenschaftler aus mehreren europäischen Ländern angekündigt, dass sie mit der Initiative PEPP-PT eine Plattform entwickelt hätten, auf denen nationale Apps zum Corona-Tracing aufsetzen könnten. In Deutschland wird eine solche App etwa unter Leitung des Gesundheitsministeriums mit dem Robert-Koch-Institut und dem Heinrich-Hertz-Institut entwickelt. Reuters

Freitag, 10. April, 20.56 Uhr: Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat die Vereinbarung der Euro-Finanzminister für ein Rettungspaket als "noch unzureichend" kritisiert. Italien werde sich weiter für gemeinschaftliche Schulden in Form von Corona-Bonds einsetzen, sagt der Regierungschef vor Journalisten. Am Donnerstag hatten sich die Finanzminister der Eurogruppe auf ein 500 Milliarden schweres Corona-Rettungspaket geeinigt. Der Streit über Gemeinschaftsanleihen, die zum Beispiel von Deutschland und den Niederlanden abgelehnt werden, wurde mit der Einigung jedoch nicht beigelegt, wie Contes Äußerung zeigt. Reuters

Freitag, 10. April, 13.30 Uhr: Wegen der zurzeit großen Zahl an Paketsendungen schlägt die Deutsche Post vor, dass bei ihr vorübergehend auch sonntags gearbeitet werden darf. "Hilfreich wäre beispielsweise, punktuell auch sonntags arbeiten zu können, um beispielsweise Spitzen in der Paketzustellung besser bewältigen zu können", sagte das Vorstandsmitglied des Unternehmens für das deutsche Brief- und Paketgeschäft, Tobias Meyer, der Rheinischen Post.

Die Deutsche Post DHL transportiere momentan acht Millionen Pakete und Päckchen am Tag. "Dies ist ein Aufkommen wie in der Vorweihnachtszeit - außer, dass wir keine Zeit hatten, uns hierauf vorzubereiten", sagte Meyer. Im Jahresdurchschnitt liefert die Post nach eigener Angabe pro Zustelltag 5,2 Millionen Pakete aus. dpa

Freitag, 10. April, 6:05 Uhr: Die Mehrheit der Menschen in Deutschland hat Umfragen der Bundesbank zufolge ihr Zahlungsverhalten seit Beginn der Corona-Krise nicht geändert. Lediglich 25 Prozent von etwa 1000 Befragten verhalten sich anders. "Wir können aus der aktuellen Momentaufnahme nur erkennen, dass - auch wenn es ernst wird, also in der Krise - Bargeld immer noch ein sehr beliebtes Zahlungsmittel des täglichen Gebrauchs ist", sagte Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann. "Unmittelbare Auswirkungen auf das mittelfristige Bezahlverhalten können wir aus der momentanen Situation nicht erkennen."

Die Nachfrage nach Scheinen und Münzen bei der Bundesbank ist Beermann zufolge nicht geringer geworden. Nach einem Anstieg zu Beginn der Pandemie hätten sich die Volumina jetzt wieder in etwa auf Vorjahresniveau eingependelt. Dagegen habe die Bundesbank Erkenntnisse, "dass im bargeldlosen Bereich, zum Beispiel bei Kreditkarten, die Zahlungsvolumina deutlich zurückgegangen sind. Das kann auch gar nicht anders sein, weil viele Geschäfte ja geschlossen sind", sagte Beermann.

Fast alle, die ihr Zahlungsverhalten geändert haben, begleichen Einkäufe den Angaben zufolge seltener bar (90 Prozent). 79 Prozent zahlen häufiger kontaktlos mit der Girocard und 62 Prozent verstärkt mit PIN oder Unterschrift. Doppelnennungen waren möglich. Als Gründe nannten diese Befragten hygienische Überlegungen, Infektionsschutz und Kontaktvermeidung. Beermann betonte, es gebe keine Erkenntnisse, dass Verbraucher bei der Verwendung von Bargeld einem höheren Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus ausgesetzt seien. dpa

Donnerstag, 9. April, 14.56 Uhr: Vom vorläufigen Stopp der Corona-Soforthilfen für Selbstständige und Unternehmen in Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben von Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) bis zu 4000 Antragsteller betroffen. Das Land hatte den Zahlungslauf am Donnerstagmorgen wegen Betrugsverdachts ausgesetzt. Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt gehen dem Verdacht nach, dass die unbekannten Täter auf nachgemachten Webseiten eingegebene Daten der Antragsteller abgegriffen und mit falschen Kontoverbindungen an das für die Corona-Hilfen zuständige NRW-Wirtschaftsministerium weitergeleitet haben.

Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte, es handele sich um hochprofessionelle Täter, die im Darknet nach Helfern suchten, die gegen eine Gewinnbeteiligung ihre Konten für den Betrug zur Verfügung stellten. Von diesen Konten werde der Gewinnanteil des Betrügers dann in Kryptowährung umgewandelt und damit anonymisiert. Das erschwere die Identifizierung der Hintermänner. Diese Angriffe seien seit dem vergangenen Wochenende aufgetreten sagte Pinkwart. Deshalb hätten sie noch nicht viel Schaden angerichtet. Eine Schadenhöhe könne er noch nicht angeben. NRW hat nach Pinkwarts Angaben bisher rund drei Milliarden Euro an Soforthilfen ausgezahlt. dpa

Donnerstag, 9. April, 14.40 Uhr: In den USA haben die dritte Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Woche bis zum 4. April wurden 6,6 Millionen solcher Anträge registriert, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. In den beiden Vorwochen hatte die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe jeweils neue Höchststände erreicht: erst 3,3 und dann 6,65 Millionen Anträge. Innerhalb von drei Wochen haben damit USA-weit mehr als 16 Millionen Menschen ihre Jobs verloren.

Die US-Notenbank Fed weitet derweil ihre Kredithilfen aus. Die Federal Reserve wird die US-Wirtschaft in der Corona-Krise mit zusätzlichen Krediten von bis zu 2,3 Billionen Dollar fördern. Das Geld werde für US-amerikanische Haushalte, Unternehmen und Kommunalverwaltungen bereitgestellt, kündigte die US-Notenbank an. Ihre Rolle sei, so viel Erleichterung und Stabilität zu bieten, "wie in dieser Periode der eingeschränkten wirtschaftlichen Aktivität" möglich sei, sagte Fed-Chef Jerome Powell. dpa/Reuters

Donnerstag, 9. April, 14.00 Uhr: Die IWF-Chefin Kristalina Georgiewa warnt vor einer dramatischen Wirtschaftskrise, die nahezu alle Länder der Welt treffen wird. Die globale Wirtschaftsleistung werde 2020 drastisch einbrechen, sagt die Direktorin des Internationalen Währungsfonds laut Redemanuskript. "Wir rechnen mit den schlimmsten wirtschaftlichen Auswirkungen seit der Weltwirtschaftskrise", sagt Georgiewa. Die Weltwirtschaftskrise brach im Oktober 1929 aus und stürzte global Millionen Menschen in schwere Armut. Die IWF-Direktorin äußert sich wenige Tage vor der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank, die dieses Jahr nur virtuell stattfindet.

Noch vor drei Monaten hatte der IWF prognostiziert, dass dieses Jahr in 160 Mitgliedsstaaten die Volkswirtschaft wachsen würde. Nun rechnet der IWF damit, dass 170 Länder in eine Rezession rutschen. Die Corona-Krise treffe besonders Schwellenländer und die Staaten mit der geringsten Wirtschaftsleistung. "So wie die Gesundheitskrise schutzbedürftige Menschen am härtesten trifft, trifft die Wirtschaftskrise die schutzbedürftigen Länder am härtesten", sagt Georgiewa.

Im Hauptszenario des IWF wächst die globale Wirtschaft 2021 wieder, aber selbst hier geht der Fonds nur von einer "teilweisen Erholung" aus. Und: "Die Aussichten sind mit großer Unsicherheit behaftet", sagt Georgiewa. Dauere die Pandemie länger, werde die Krise noch schlimmer.

Die IWF-Direktorin ruft die Politik auf, weiter entschlossen zu handeln. "Die ermutigende Nachricht ist, dass alle Regierungen auf den Plan getreten sind und signifikant ihre Arbeit koordinieren", sagt sie. Insgesamt stützen die Staaten ihre Volkswirtschaften bislang mit etwa acht Billionen Dollar, schätzt der IWF. Dazu komme die Geldpolitik. Bastian Brinkmann

Donnerstag, 9. April, 10.32 Uhr: Die Zahl der Betriebe, die in der Corona-Krise Kurzarbeit angemeldet haben, ist auf 650 000 gestiegen. Das gab die Bundesagentur für Arbeit bekannt. Zum 27. März war die Zahl von 470 000 Betrieben ermittelt worden. Die Sondererhebung der Bundesagentur gibt keine Auskunft darüber, für wie viele Personen Kurzarbeit angemeldet wurde. Dies ist erst im Nachgang möglich, weil einige Betriebe Kurzarbeit zwar anmelden, diese dann aber nicht realisieren. Außerdem variiert die Zahl der Beschäftigten pro Betrieb stark. Die Bundesagentur geht jedoch davon aus, dass der bisherige Rekord von mehr als 1,4 Millionen Kurzarbeitern aus dem Mai 2009 deutlich überschritten wird.

Die Anzeigen für Kurzarbeit kämen aus allen Branchen, schwerpunktmäßig aus dem Gastgewerbe und dem Einzelhandel. Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Detlef Scheele, warnte davor, das Verfahren zur Beantragung von Kurzarbeit komplizierter zu machen. Derzeit seien alleine 8000 Mitarbeiter bei den Arbeitsagenturen damit betraut, die Anzeigen zu bearbeiten. "Es gibt in der Politik eine Diskussion, das Kurzarbeitergeld zu erhöhen oder auszuweiten. Für uns als Verwaltung ist entscheidend, dass wir den Anstieg der Anzeigen nur bewältigen können, wenn das Verfahren weiter so unbürokratisch bleibt, wie es jetzt ist", sagte Scheele. "Es darf nicht komplizierter werden." dpa

Donnerstag, 9. April: 10.07 Uhr: Das NRW-Wirtschaftsministerium hat am Donnerstagmorgen die Auszahlung der Soforthilfe für Selbständige und Unternehmen vorerst gestoppt. Hintergrund sind mögliche Betrugsversuche von Kriminellen. Das LKA ermittelt gegen Betreiber gefälschter Webseiten, die mit dem offiziellen Formular des Wirtschaftsministeriums bis auf wenige Details identisch sind. Der Verdacht: Mit auf diese Weise abgegriffenen Daten könnten die mutmaßlichen Täter dann selbst "betrügerische Anträge" gestellt haben, so das Ministerium. SZ, NDR und WDR hatten am Mittwoch über die mögliche Betrugsmasche berichtet.

Es sei erst einmal der Auszahlungslauf am Donnerstagmorgen gestoppt worden, um sicherzugehen, dass es nicht zu unrechtmäßigen Mittelabflüssen komme, sagte eine Sprecher des Ministeriums. Von Karfreitag an schließen sowieso die Banken, damit würde an Ostern ohnehin kein Geld auf Konten ankommen.

Die Soforthilfe könnten Unternehmer nur über die offizielle Seite der NRW-Landesregierung beantragen: https://soforthilfe-corona.nrw.de. Anträge können weiterhin gestellt werden. Es wurden bereits Hunderttausende Anträge in NRW bewilligt. "In den kommenden Tagen wird die Ermittlergruppe ihre Recherchen fortsetzen, um betrügerische Anträge zu identifizieren", teilte das Wirtschaftsministerium mit. Die Ermittlungsbehörden versuchen, die gefälschten Webseiten zu beschlagnahmen. Jan Willmroth

Donnerstag, 9. April, 1.00 Uhr: Vor den Beratungen des "Corona-Kabinetts" am Donnerstag hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) eine deutliche Aufstockung des gesetzlichen Kurzarbeitergeldes gefordert. Wenn Unternehmen in Schwierigkeiten geraten und die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter reduzieren, springt beim Kurzarbeitergeld die Bundesagentur für Arbeit ein und ersetzt einen Teil des weggefallenen Nettoeinkommens: Bei kinderlosen Beschäftigten 60 und bei Beschäftigten mit Kindern 67 Prozent. Hunderttausende Betriebe haben in der Corona-Krise bereits Kurzarbeit angemeldet.

Die bisher geltenden Sätze sollten befristet für drei Monate auf 80 und 87 Prozent angehoben werden, sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur. Die Befristung solle für die Monate Mai, Juni und Juli gelten. Hoffmann sagte, eine gemeinsame Lösung mit den Arbeitgebern zur Aufstockung sei leider nicht möglich gewesen, deshalb müsse nun der Weg für eine gesetzliche Erhöhung freigemacht werden. Einige Unternehmen und Branchen stocken das Kurzarbeitergeld mit eigenen Beträgen auf, so dass der Einkommensverlust für die Beschäftigten gering bleibt. Die Gewerkschaften streben eine bessere Absicherung auch derjenigen an, bei denen das nicht der Fall ist.

"Wir werden erleben, dass Menschen, die 40 Prozent Einkommenseinbußen haben, ihre Mieten nicht mehr bezahlen können oder die Ratenkredite fürs Auto oder das Eigenheim. Strom, Wasser, Rundfunkgebühren - alles, was da anfällt, wird für sie eine erhebliche Belastung", sagte Hoffmann.