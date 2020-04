Es scheint sehr lange her zu sein, dabei sind es nur wenige Wochen: In Deutschland stritt man über den Klimaschutz und die politische Blamage von Thüringen, in der Welt über Flüchtlinge, den Krieg in Syrien, die Gewalt in der Ukraine oder die Aufrüstung. Die globale Corona-Pandemie hat beinahe vergessen lassen, was noch zu Jahresbeginn Krisengipfel, Regierungskoalitionen und die Öffentlichkeit beschäftigte. Was ist daraus geworden?

Digitale Umsetzung: Jana Anzlinger