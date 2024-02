Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Ticker zur "Lichtermeer"-Demo in München Die Veranstalter der Kundgebung gegen Rechtsextremismus hatten für 18 Uhr aufgerufen, die Theresienwiese in ein Meer aus Lichtern zu verwandeln. Nicht nur Privatpersonen, auch Unternehmen wie Siemens oder die Münchner Stadtwerke nehmen teil. Wie der Abend verläuft.

"Wir sind nicht politisch neutral, wir stehen ein für Demokratie" Der Krieg in Gaza, Debatten um "Remigration" und Demos gegen Rechtsextremismus - nicht alle Lehrer wissen, wie sie sich zu diesen Themen positionieren sollen. Was darf eigentlich im Unterricht gesagt werden?

"Das ist wie ein kostenloser Nachhilfelehrer" Künstliche Intelligenz hat längst im Alltag Einzug gehalten - auch an den Hochschulen. Doch LMU und TU wissen noch immer nicht, wie sie damit umgehen sollen. Die Unsicherheit der Studierenden ist deshalb groß (SZ Plus).

Stadt soll jungen Menschen die Kaution vorstrecken Grüne und Linke beantragen die Einrichtung eines städtischen Fonds, um zu verhindern, dass die Anmietung einer Wohnung scheitert, weil insbesondere junge Menschen die hohe Kautionssumme nicht aufbringen können.

Auf der Nord-Tangente ausgebremst Die Stadtwerke wollten mit den Vorarbeiten für die Abzweigung von der Cosimastraße zum S-Bahnhof Johanneskirchen beginnen - doch daraus wird vorerst nichts.

WEITERE NACHRICHTEN

Am Riemer See Wilderer in München mit Harpune auf Entenjagd

In Berg am Laim Wegen Einbruch: Zugverkehr behindert

In der Rosenheimer Straße Autofahrer tickt bei Kontrolle aus

Polizei kontrolliert 22 Fahrzeuge "Autoposer" treffen sich in Brunnthal

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

