Riesige Saatkrähen, so lautet eine der mehreren möglichen Übersetzungen des Bandnamens Giant Rooks . Die Vögel sind dafür bekannt, eine Vielzahl an jauchzerartigen Lauten von sich zu geben. Das passt gut zum Sänger Frederik Rabe mit seiner kratzigen Stimme und dem passenden Nachnamen, der bei den Konzerten der Indie-Aufsteigerband stets mit ansteckendem Elan über die Bühne springt. Über ihre energiegeladenen Auftritte, etwa als Vorband von Milky Chance oder Louis Tomlinson, konnten die fünf Freunde aus Hamm mittlerweile auch fernab der deutschen Szene eine große Fanbase gewinnen, in den USA etwa oder Kanada.

Dazu verhalf ihnen unter anderem das Internet. Die beiden kraftvollen Stimmen von Rabe und AnnenMayKantereit-Sänger Henning May gingen 2022 auf Tiktok viral. Das gemeinsame Cover "Toms Diner" wurde allein auf dem Account von Giant Rooks 124,4 Millionen Mal geklickt und schaffte es damit in die Liga der Billboard Hot 100 Singlecharts. Nun ist es wegen des Vertragsstreits zwischen Musikriese Universal und der Social-Media-Plattform stummgeschaltet, wie viele andere ihrer Videos.

Giant Rooks nehmen die Stille mit Humor: Schlagzeuger Finn Thomas und Pianist Jonathan Wischniowski witzeln in einem Tiktok-Video darüber, dass ihre Songs ausgerechnet zum Zeitpunkt ihrer neuen Albumveröffentlichung immer noch nicht verfügbar sind. Doch auch ohne Tiktok-Sounds für die Promotion ist die Tour zum kürzlich herausgebrachten Album "How Have You Been?" fast in allen deutschen Städten ausverkauft. So auch im Zenith in München, wo die Fünf am 15. Februar spielen, bevor sie im Juni als Headliner des Puls-Open-Air-Festivals nach Bayern zurückkehren werden.

Ihre Anfänge nahmen die Giant Rooks vor zehn Jahren, als die Cousins Frederik Rabe und Finn Schwieters beschlossen, wie bereits im Kindesalter wieder zusammen Musik zu machen und nach instrumentaler Verstärkung suchten. Noch während ein Teil der frisch gegründeten Band auf der Schule war, veröffentlichten sie ihre erste EP "The Times Are Bursting The Lines". Nach Plattenvertrag mit "Irrsinn Tonträger" von Universal, der ersten eigenen Tour sowie dem Umzug nach Berlin, erschien 2020 ihr von vielen lang erwartetes Debütalbum "Rookery". Darauf überzeugt Giant Rooks mit radiotauglichem Pop und Rock und eingängigen Melodien.

Detailansicht öffnen Fünf Freunde aus Hamm sorgen weit über Nordrhein-Westfalen hinaus für Aufsehen. (Foto: Timothy Schaumburg)

Das neue Album "How Have You Been?" knüpft ohne große Experimente an den Sound an, der hier und da an die Arctic Monkeys erinnert. Eine Referenz zu den Beatles - der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung zufolge eine große Inspiration für Giant Rooks - versteckt sich in dem Songtext von "Pink Skies": "Singin' ,Love Me Do'[...] like it's 1962."

"Der Song fühlt sich an wie Toskanasonne am Samstagnachmittag auf der Haut", kommentiert eine Userin das Tiktok-Video zu "Pink Skies" treffend. Die insgesamt 14 Songs des Albums nehmen einen mit auf eine Reise zwischen melancholischer Sehnsucht und tanzbarer Hoffnung, mit der die Aufsteigerband ihre Spielfreude auf den Bühnen unter Beweis stellen kann.

Giant Rooks: "How Have You Been?"-Tour, Donnerstag, 15. Februar, Zenith, München