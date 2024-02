In der Rosenheimer Straße:Autofahrer tickt bei Kontrolle aus

Die Polizisten hielten den Mann am Freitag gegen 22 Uhr in der Rosenheimer Straße an. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass im Auto, einem VW Golf, ein sogenanntes Blitzerwarngerät installiert war, das in Deutschland verboten ist.

Schon dabei verhielt sich der Fahrer äußerst aggressiv. Eine Durchsuchung lehnte er ab. Schließlich entschieden die Beamten, den Mann zu fesseln. Dagegen wehrte er sich mit Händen und Füßen, wobei er alle drei Polizisten verletzte, einen davon so schwer, dass ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus brachte.

Erst als eine Gruppe des USK eintraf, gelang es, den Mann festzusetzen. Er ist wegen verschiedener Gewaltdelikte bereits polizeibekannt. Nun erwartet ihn ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.