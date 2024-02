Es sind Situationen, wie sie im Unterricht auftreten könnten: Die Vertreterin einer Partei hatte öffentlich gefordert, notfalls auch Kinder, die aus ihrer Heimat geflohen sind, mit Waffengewalt am Übertritt der Grenze nach Deutschland zu hindern. Die Kinder einer Realschulklasse haben vor Kurzem eine neue Mitschülerin bekommen, die selbst geflohen ist, und fragen nun ihre Lehrerin: Darf die deutsche Polizei das? Waffen auf Kinder richten? Oder, anderes Beispiel: Ein Schüler will wissen, ob das, was der Bundestagsabgeordnete XY gesagt hat, stimmt: Dass Hitler und die Nazis eine Randnotiz in der deutschen Geschichte seien.

Es sind keine einfachen Fragen, mit denen Lehrerinnen und Lehrer sich im Unterricht immer wieder konfrontiert sehen. Wenn das Schlagwort "Remigration" Ängste in unserer Gesellschaft auslöst, wenn vom Terrorangriff der Hamas auf Jüdinnen und Juden in Israel und vom Krieg in Gaza gesprochen wird, von Demos gegen Rechtsextremismus und der Meinungsfreiheit - dann sind das natürlich Themen, die auch Kinder und Jugendliche beschäftigen und die sie mit in die Schule, mit ins Klassenzimmer bringen. Lehrkräfte müssen damit umgehen - aber wie macht man das?

Oft fällt in diesen Situationen der Begriff Neutralitätspflicht, der allein für sich die Frage aufwirft, ob sich Lehrkräfte überhaupt politisch positionieren dürfen. "Es war schon immer eine gewisse Unsicherheit bei Lehrkräften zu spüren, wie man sich äußern darf", sagt Martina Borgendale, Realschullehrerin und Vorsitzende der GEW Bayern.

"Schon seit Jahren nutzt die extreme Rechte die Forderung nach 'Einhaltung der politischen Neutralitätspflichten' in Schulen, um zu erreichen, dass sich Lehrkräfte aus Angst vor Konsequenzen lieber nicht zu bestimmten Themen äußern", sagt Miriam Heigl, Leiterin der Münchner Fachstelle für Demokratie. Die extreme Rechte wolle mit ihrer Forderung erreichen, dass etwa demokratiefeindliche oder rassistische Äußerungen als genauso legitim dargestellt werden wie andere Positionen. Mit der geltenden Rechtslage habe das nicht viel zu tun, sagt sie. Im Gegenteil.

"Es bestehen zwar Pflichten zur parteipolitischen Neutralität und Sachlichkeit, gleichzeitig sind Lehrkräfte aber auch verpflichtet, sich aktiv für die Achtung der Menschenwürde und die Grundwerte der Verfassung einzusetzen", sagt Heigl. Die oben genannten Beispiele hat die Fachstelle für Demokratie für Münchner Lehrkräfte erarbeitet - inklusive Vorschlägen, wie sie in solchen Situationen reagieren sollen.

Nicht alle brauchen diese Hilfe - Philip Fickel zum Beispiel, Lehrer für Biologie und Chemie an der Anita-Augspurg-Berufsoberschule, erzählt, er habe während seines Referendariats einen Kurs zum Thema besucht. Er sagt ganz klar: "Wir sind nicht politisch neutral, wir stehen ein für Demokratie. Dabei geht es nicht um Parteipolitik, sondern darum, dass Schülerinnen und Schüler die Chance haben, sich zu mündigen Staatsbürgern zu entwickeln."

Mit einer Kollegin leitet er an der Schule die Gruppe "Schule ohne Rassismus". Viele Schülerinnen und Schüler engagierten sich da in ihrer Mittagspause freiwillig, erzählt er. Sie diskutieren, planen Projekte. Im Moment eines zum internationalen Frauentag. Er ist das dritte Jahr an der Schule und er hat den Eindruck: "Unsere Schülerschaft ist sehr politisch."

Die Debatte zu Remigration habe Ängste bei Schülern ausgelöst

Einen ähnlichen Eindruck hat auch Tobias Verbeck, er leitet den Fachbereich Geschichte am Adolf-Weber-Gymnasium. Manchmal gehe es hoch her in den Diskussionen, wenn es um Meinungsfreiheit geht etwa, um das Verbot propalästinensischer Demos in München - oder ein mögliches Parteienverbot der AfD. "Die Stimmung an unserer Schule ist aber nicht besonders angespannt, auch nicht bei Diskussionen über das Potsdamer Treffen oder Demos gegen rechts." Bei der Junior-Wahl im vergangenen Jahr sei die AfD an der Schule auf fünf Prozent gekommen - deutlich weniger als der bayernweite Durchschnitt von 12,2 Prozent.

Die Debatte um die sogenannte Remigration habe aber Ängste bei Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund ausgelöst, erzählt Tobias Verbeck. Und Solidarität bei den anderen, die mit ihnen befreundet sind. Im Wahlkurs Politik tauchten Fragen auf: "Man darf doch die Staatsbürgerschaft gar nicht entziehen, oder?"

Er habe diese Idee dann eingeordnet, habe erklärt, dass das klar gesetzeswidrig wäre und unseren Werten widerspricht. Und er hat mit den Schülerinnen und Schülerinnen über die großen Demos gegen rechts gesprochen, darüber, dass es wichtig ist, eine Demokratie mit Leben zu füllen. "Das ist ein Beispiel dafür, dass man in einer Demokratie politisch sein muss."

Er sagt, das mit der Neutralitätspflicht sei doch gar nicht so schwierig: "Die Grundrechte sind das Fundament, auf dem wir stehen. Und sie sind in keiner Weise diskutabel." Wenn man das ausstrahle, sagt Verbeck, dann vermittle das den Schülerinnen und Schülern Sicherheit. "Ich habe kein Problem damit, klar zu sagen, wenn etwas verfassungswidrig ist. Unsere Demokratie ist wehrhaft, das mache ich im Unterricht deutlich." Falsch wäre es, alles, was gesagt wird, einfach so stehenzulassen - "dann wird es gefährlich", sagt Verbeck.

Für die politische Bildung gelte der Beutelsbacher Konsens, sagt die GEW-Vorsitzende Martina Borgendale. Der besagt unter anderem, dass Themen in ihrer Kontroversität dargestellt werden müssen. "Viele Perspektiven und Blickwinkel im Unterricht einzubringen, das sollte kein Problem sein. Denn genau so macht Unterrichten Spaß", sagt sie. Dass sie Mitglied der SPD ist, im Vorstand war, dass sie sich in der Gewerkschaft engagiert - das habe sie im Unterricht nicht von sich aus thematisiert - hat aber davon erzählt, wenn sie darauf angesprochen wurde.

Zu den beiden Beispielsituationen empfiehlt die Fachstelle für Demokratie übrigens: Im ersten Fall solle die Lehrerin darauf hinweisen, dass geltende Gesetze es nicht erlauben, Schusswaffen gegenüber Kindern zu gebrauchen. Die Forderung der Parteivertreterin dürfe sie als rechtswidrig und mit den Bestimmungen des Grundgesetzes unvereinbar bezeichnen. In Fall zwei solle der Lehrer die Äußerung des Abgeordneten als unzutreffend zurückweisen und auf die Folgen des Nationalsozialismus hinweisen. Es verstoße nicht gegen die Neutralitätspflicht, sich gegen die Behauptung zu stellen, dass 50 Millionen Tote, der Holocaust und der Vernichtungskrieg eine "Randnotiz" deutscher Geschichte seien.