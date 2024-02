In Berg am Laim:Wegen Einbruch: Zugverkehr behindert

Seit Jahren steht das Gebäude der ehemaligen Bundesmonopolverwaltung für Branntwein an der Neumarkter Straße in Berg am Laim mehr oder weniger leer - vor allem, weil sich Stadt und Bund nicht über einen Verkaufspreis einigen können. Nun ist aber, zumindest für wenige Stunden, wieder ein bisschen Leben eingekehrt in das alte Gemäuer.