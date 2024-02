Polizei kontrolliert 22 Fahrzeuge:"Autoposer" treffen sich in Brunnthal

70 Fahrzeuge, etwa 100 Personen - das bemerkte eine Streife der Polizeiinspektion Ottobrunn am Samstag gegen 21 Uhr auf einem Gewerbeparkplatz in Brunnthal südlich von München. Die Beamten hatten den Verdacht, dass es sich um ein Treffen der sogenannten "Autoposer"-Szene handeln könnte, bei denen es in der Vergangenheit immer wieder zu illegalen Rennen, Lärmbelästigungen und verkehrsgefährdendem Verhalten gekommen ist.