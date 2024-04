Was auf dem Frühlingsfest geboten ist, warum die SPD Tempo 30 auf Mittlerem Ring fordert, wie der Prozess gegen den Raser vom Leonrodplatz ausgegangen ist und mehr.

Von Leo Kilz

Tödlicher Unfall am Leonrodplatz: Angeklagter im Raser-Prozess zu jahrelanger Haftstrafe verurteilt Erdem I. flüchtete in München vor einer Polizeikontrolle - angetrunken, unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und tötete einen 18-jährigen Schüler. Nun soll er dafür ins Gefängnis. (SZ Plus)

SPD will Tempo 30 auf dem Mittleren Ring einführen Mit der Geschwindigkeitsbegrenzung soll eine Verschärfung des Diesel-Fahrverbots auf der Landshuter Allee verhindert werden.

Frühlingsfest ohne Kiffen Schirmherr Baumgärtner findet die Diskussion darum "echt ulkig". Welche Neuerungen auf dem Volksfest auf der Theresienwiese anstehen - und was Frühlingsfest-Wirt Schöniger zu seiner Bewerbung für die Oide Wiesn sagt, durch die er das Herzkasperlzelt verdrängen könnte.

Rechter Terror - eine Münchner Fortsetzungsgeschichte Eine Wanderausstellung im NS-Dokumentationszentrum stellt die Perspektive der Opfer und Hinterbliebenen in den Mittelpunkt. Manche lokale Aspekte verlagert sie aber zu stark ins Rahmenprogramm. (SZ Plus)

Star-Architekt baut spektakuläre Kita in München Der Pritzker-Preisträger Francis Kéré errichtet für die Technische Universität in der Maxvorstadt ein 22 Meter hohes Holzgebäude, das die Umgebung prägen wird. (SZ Plus)

Gehwegparken in München - Dauerärgernis und Gefahrenquelle Mehrere Vereine fordern bei einer Kundgebung vor dem Münchner Polizeipräsidium, dass Verstöße gegen die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern konsequent geahndet werden.

Ernährungswende: Wie die Weißwurst dem Planeten dient

Elektromobilität: Neues Vergabeverfahren für Ladesäulen beschlossen

Übergriffe in der U-Bahn: Polizei sucht mit Foto nach Sexualstraftäter

Marienplatz: Mutter stürzt mit zwei Kindern Rolltreppe hinab

