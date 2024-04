Sie hatten noch nie eine Performance in einem Museum, aber das wird sich am Donnerstag, 18. April, ändern: Pussy Riot werden von 19 bis 20 Uhr auf Einladung des Künstlers Flatz einen "Guerilla-Auftritt" in der Pinakothek der Moderne machen. Sie werden drei Stücke spielen und, wie Flatz sagt, "ein wichtiges Statement setzen". Zu erwarten ist, so Flatz, eine "Attacke auf Putin", eine "Attacke auf den Kunstbetrieb". Im Anschluss spielen die Künstlerinnen, die gerade von ihrer Tour durch die USA und Kanada zurück sind, ein Eineinhalb-Stunden-Set im Bahnwärter Thiel.