Laute Show mit schrillen Aktionen: "Pussy Riot" im Freiraum in Dachau.

Die Aktivistinnengruppe "Pussy Riot" gibt kurz vor ihrer Europatournee ein Konzert in Dachau und positioniert sich unmissverständlich gegen den russischen Angriffskrieg.

Von Dirk Wagner, Dachau

Als wäre die in Elektro-Punk gekleidete Kampfansage der russischen Aktivistinnen-Gruppe Pussy Riot gegen Wladimir Putin nicht schon deutlich genug, pinkelt eine der Musikerinnen auf der Bühne auch noch demonstrativ auf ein großes Foto des russischen Präsidenten. Dann kickt eine andere Musikerin Putins bepinkeltes Antlitz in den gut gefüllten Zuschauerraum des Dachauer Jugendzentrums Freiraum, wo eine Zuschauerin, sichtbar erfreut, sofort auf das am Boden liegende Bild springt und es zertritt.