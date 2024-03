Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Dieselfahrverbot: Dicke Luft im Gerichtssaal Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat nach vielen kritischen Fragen an die Stadt München ein Urteil zur Verschärfung des Dieselfahrverbots um eine Woche vertagt - weil ein Gutachten mit zum Teil schärferen Szenarien nicht vorlag.

Sport-Scheck schließt Filiale - Mitarbeiter berichten von Kündigungen Im Juni soll das Haus in der Neuhauser Straße geschlossen werden und offenbar will Sport-Scheck dort alle Beschäftigten entlassen - obwohl das Unternehmen angeblich nach einem neuen Standort in München sucht.

Neuer Eigentümer für das Kaut-Bullinger-Haus René Benkos Signa-Konzern hat das Grundstück an der Rosenstraße 8 verkauft - offenbar an einen bisher eher unbekannten Münchner Unternehmer.

Kitaplätze in München: Ein Rechner, der Eltern Tausende Euro bringen kann Wer wegen des neuen Fördersystems hohe Gebühren für die Kinderbetreuung zahlen muss, kann im Internet ausrechnen, ob es finanzielle Hilfe von der Stadt gibt. Auch wenn das Einkommen relativ hoch ist. (SZ Plus)

Israelfeindliche Parole in Sichtweite des Anschlagsorts von 1972 Ein verbotener Hamas-Slogan prangt monatelang unbeanstandet auf einem Bungalow des Münchner Studierendenwerks im Olympiadorf. Jetzt ermitteln Generalstaatsanwaltschaft und Staatsschutz.

Grünwalder Stadion: Wer den Löwen künftig einschenkt Von Juli an übernimmt ein neuer Gastronom die Bewirtung im Sechzger-Stadion in Giesing. Jörg Diemb ist selbst "tiefblau", wie er sagt. Bei den Bierpreisen will er "ein bisserl demütig sein".

WEITERE NACHRICHTEN

Ramadan: Mit dem Fastenbrechen auch das Schweigen brechen

Open-Air-Festival: Shirin David und Calvin Harris kommen zum Superbloom

Besonderer Laden: Wo Harry-Potter-Fans shoppen gehen

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

