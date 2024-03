Und jede Menge Magie ist künftig geboten in den Stachus-Passagen: Hier hat am Donnerstag der einzige Harry-Potter-Shop Europas außerhalb Englands seine Pforten geöffnet. Für anderthalb Jahre sei der "Wizarding World Shop by Thalia" in Hamburg schon ein großer Erfolg gewesen, nun gastiert er im Süden und solle hier die Harry-Potter-Welt erlebbar machen, sagt Thalia-Vertriebsdirektor Dennis Book. Die ersten 200 Fans, die in einem Kostüm zur Eröffnung erschienen sind, können sich sogar auf ein weiteres Erlebnis freuen: Freikarten für "Harry Potter: Die Ausstellung", die Anfang Mai in der Kleinen Olympiahalle eröffnen wird.

Seit sieben Uhr morgens seien sie schon da gewesen, erzählt eine Besucherin in der ersten Reihe einer langen Schlange. Ihrer Tochter wolle sie einen Zauberstab von Hermine mitbringen. Finden wird sie diesen in einer Ecke im Shop, die an Ollivanders Fachgeschäft für Zauberstäbe erinnert. Auch Kuscheltiere, die beliebten "Every Flavour Beans" und ein interaktives Foto-Tool mit Filmmotiven gibt es in dem Laden - und als teuerstes Stück einen Nachbau des Flugbesens "Nimbus 2000" für 445 Euro.