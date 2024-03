Münchner Innenstadt:Neuer Eigentümer für das Kaut-Bullinger-Haus

Früher war es der Stammsitz des traditionsreichen Schreibwarengeschäfts Kaut-Bullinger, inzwischen ist es eines der gescheiterten Immobilienprojekte von René Benkos Signa-Konzern - nun bekommt das Grundstück an der Rosenstraße 8 einen neuen Eigentümer: Signa hat die Liegenschaft an einen Investor verkauft.

Das geht aus einem neuen Zwischenbericht einer österreichischen Anwaltskanzlei zum Sanierungsverfahren der Signa Prime Selection AG hervor, das Dokument liegt der SZ vor. In dieser Sparte hat Signa seine Münchner Top-Immobilienprojekte versammelt. Es sei "nunmehr das Signing betreffend die Immobilie Rosenstraße 8 in München mit der Bestbieterin erfolgt", heißt es in dem Bericht. Das Wort "Signing" steht für die Besiegelung eines Kaufvertrags.

Wer der Käufer und wie hoch der Kaufpreis ist, steht nicht in dem Bericht. Die Immobilien-Fachmedien React News und Immobilien-Zeitung berichten aber, es handele sich beim Käufer um den Münchner Immobilienunternehmer und Wirtschaftsanwalt Erich Schwaiger. Er soll demnach einen Preis von etwa 85 Millionen Euro für das Grundstück bezahlen. Schwaiger ließ ebenso wie Signa eine Anfrage unbeantwortet.

In der vergangenen Woche noch galt ein anderer Münchner Immobilienunternehmer, Alfons Doblinger, als Kandidat für den Kauf der Rosenstraße 8. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zunächst darüber berichtet, dann auch die SZ.

Der kolportierte Kaufpreis liegt leicht über den etwa 80 Millionen, die Signa im Jahr 2020 beim Kauf des Grundstücks bezahlt hatte. Mit den inzwischen angelaufenen Zins- und Planungskosten dürfte Signa keinen großen Gewinn aus dem Deal ziehen. Der Konzern hatte das Grundstück schon im Sommer 2023 zum Verkauf gestellt und damals dem Vernehmen nach auf einen Erlös von 100 Millionen Euro gehofft.

Detailansicht öffnen Simulation des Neubaus, den Signa anstelle des Kaut-Bullinger an der Rosenstraße geplant hatte (Foto: Moriet & Brro)

Die Entwicklung mit Schwaiger als mutmaßlichem Käufer kommt auch deshalb überraschend, weil er bisher nicht mit Immobiliengeschäften dieser Art in Erscheinung getreten ist. Sein Unternehmen Concept Real gehörte vor knapp zehn Jahren zu den Bauherren des Wohnquartiers "Am Südpark" in Obersendling. 2011 hatte Schwaiger versucht, dem Münchner Rennverein 40 Hektar von dessen riesigem Galoppsport-Grundstück in Riem abzukaufen, war damit aber gescheitert.

Völlig offen ist, was mit dem Grundstück passiert, das derzeit mit einem Bauzaun abgesperrt ist. Signa hatte Abriss und Neubau eines Geschäfts- und Bürogebäudes geplant, dafür aber noch keine Baugenehmigung bekommen. Ob der neue Eigentümer dieses Projekt fortführt oder eine neue Planung beginnt, bleibt abzuwarten.