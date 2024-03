Alle, die da waren, erinnern sich noch an den Auftritt von Calvin Harris beim allerersten Superbloom-Festival: Die im Stadion an die furiose Tanzparty unterm Feuerwerk des schottischen Produzenten, Sängers und DJ-Weltstars, der einen Dance-Hit nach dem anderen von "We Found Love" (seiner Nummer mit Rihanna) bis "Summer" rausballerte. Die anderen Tausend vor den geschlossenen Toren zum Stadion erinnern sich an zum Glück friedliche Gedränge, die Lautsprecher-Durchsagen vom "Einlassstopp" und auch ein paar Tränen. Beides zusammen zeigt: Harris war der Höhepunkt beim ersten "Superbloom"-Festival 2022, und nun kommt er (als frisch gekürter Brit-Award-Gewinner) wieder, wie der Veranstalter soeben mitgeteilt hat.

Die Stammgäste des Festivals wissen nun bereits, dass sie sich bei besonders begehrten Konzerten, wie dem von Harris im weiten Olympiapark, früher auf den Weg zu den einzelnen Bühnen machen sollten. Das gilt wahrscheinlich auch für weitere Top-Neuzugänge im Programm: Milky Chance aus Kassel, die mit ihren groovenden Folktronica-Songs wie "Stolen Dance" zu den wenigen deutschen Weltstars zählen, berühmter noch als die bereits zuvor bestätigten Tokio Hotel aus Heidi-Klums Model-WG.

Und mit Shirin David kommt nicht nur eine der bekanntesten Influencerinnen und TV-Pop-Jurorinnen hierzulande dazu. Sondern seit ihrer durchaus spaßigen ersten Konzerttour darf sie sich auch im Superbloom-Lager anerkannter Hip-Hopper bei den Kollegen Rin und Cro blicken lassen.

Zum Grammy- und Oscar-Gewinner Sam Smith, zu The Chainsmokers, Provinz, "Friesnjung" Joost und One Direction-Abkömmling Louis Tomlinson, gesellt sich nun in der zweiten Künstler-Welle noch Schwedens Sieg-Garantin: Loreen gewann gleich zweimal den Eurovision Songcontest, 2014 in Baku mit "Euphoria" und 2023 in Liverpool mit "Tattoo". Außerdem neu dabei: Burna Boy mit Westafrika-Beats, die britischen Singer-Songwriterin Jorja Smith, die US-Indie-Pop-Sängerin Chappel Roan und der Schwandorfer Party-Rapper Tream ("Herz macht bamm").

Genauso wichtig wie die Konzerte sind den Machern der "Erlebnis-Oase der Superlative" die "Experience"-Bereiche von Wissenschaft über Kunst bis Lifestyle. Erstmals wird es bei der dritten Auflage auch Lesungen geben. Illona Hartmann liest aus ihrem Roman "Klarkommen", Phia Quantius aus ihrer Migräne-Autobiografie "Bombenkopf". Dazu kommen Podcast-Shows: zweimal aus der Sparte "Krimi" mit Leonie Bartsch und Linn Schütze ("Mord auf Ex") und der Bayern-3-True-Crime-Podcast, und bei "Galerie Arschgeweih" werden Erinnerungen an die wilden Nullerjahre wach.

Der Vorverkauf für die Zwei-Tages-Karten ist bereits gestartet; demnächst kommen Tagestickets in den Verkauf.

Superbloom, Sa. & So., 7. & 8. Sep., München, Olympiapark, www.superbloom.de