Musical? Wer's mag, mag man sagen. Eine durchaus Show-begeisterte Journalisten-Kollegin jedenfalls schaut sich gerne Musicals an, was sie aber gar nicht mag: wenn das Stück den Zusatz trägt "- das Musical". Prädikat: "grundsätzlich verdächtig". Sie hat also große Bedenken etwa beim kommenden Die Zauberflöte - das Musical am Deutschen Theater (ab 11. April). Kann man nachvollziehen, weil wieso braucht ein Klassiker der Klassik neuen Pep, der ja ohnehin für seine zugängliche Musik gefeiert wird? Oder Footlose - das Musical, das gerade in einer neuen Inszenierung bis 17. März läuft auf derselben Bühne. Vermusicalte Filme leiden nicht selten unter dem Theater-Minimalismus. Aber wer's mag, kann ja mal schauen. Dagegen ist die Idee, aus der Karl-Valentin-Vorlage Buchbinder Wanninger - das Musical, also ein Bavarical, zu machen, derart kühn, dass es schon wieder spannend ist (noch bis 10. März).