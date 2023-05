Wann sich entscheidet wer auf dem Rathaus-Balkon feiern darf, wie die Abgaswerte am Mittleren Ring gesenkt werden sollen, warum die Grünen im Wahlkampf mit Gegenwind kämpfen und mehr.

Von Leo Kilz

Anstehende Meisterfeiern: Wer darf auf den Münchner Rathaus-Balkon? Die Stadt bereitet wie immer eine Meisterfeier für den FC Bayern auf dem Marienplatz vor: Wer am Sonntag dann tatsächlich kommt, entscheidet sich dieses Mal erst kurzfristig. Vielleicht fällt die Party sogar ganz aus.

Weniger Abgase durch neue Verkehrsführung am Mittleren Ring Mit einem gemeinsamen Antrag wollen vier Stadtratsfraktionen die Belastung durch Stickstoffdioxid in München senken. Das soll durch eine einfache und kostengünstige Maßnahme gelingen.

Die Grünen in der Kritik: Die Hürden und Bürden von Münchens Grünen Dieselfahrverbot und Energiekrise - die Grünen bekommen gerade zu spüren, wie schnell man mit einer politischen Mission ziemlich alleine dasteht (SZ Plus).

SAP Garden im Olympiapark: Das letzte Bauteil kommt per Sprung aus dem Hubschrauber Die Dachkonstruktion steht, die Website ist online: Die neue Arena im Olympiapark nimmt Gestalt an. Ein Eröffnungstermin steht zwar noch nicht fest, aber Dauerkarten fürs Eishockey können schon bestellt werden.

Grönemeyer-Konzert: Im Tanzen liegt die Kraft In der Münchner Olympiahalle hopst und dribbelt sich der deutsche "Wir schaffen das Sänger"-Herbert Grönemeyer leichtfüßig durch 33 Songs. Und schiebt damit nebenbei eine bessere Welt an (SZ Plus).

München Klinik: Städtische Krankenhäuser bekommen neuen Chef

Amtsgericht München: Wenn die Chihuahuas nicht ins Flugzeug dürfen

Ungeklärter Kriminalfall: Polizei sucht mit ungewöhnlichem Plakat den Isarmörder

Feuerwehreinsatz: 200 000 Euro Schaden bei Großbrand auf Baustelle

