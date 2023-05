Von Joachim Mölter

Ab jetzt können die Fans des frisch gekürten Eishockeymeisters RB München neue Dauerkarten bestellen - für die übernächste Saison. Zur Spielzeit 2024/25 zieht der Klub bekanntlich in die neue Arena im Olympiapark, und am Freitagvormittag hat der Hallen-Betreiber die dazugehörige Webseite freigeschaltet, www.sapgarden.com. Dort können Interessierte bei einem virtuellen Rundgang die Sicht aufs Spielfeld testen und bereits Plätze reservieren. 11 500 stehen zur Verfügung.

Auf der Homepage sind auch diverse Videoclips zu finden, in denen die Vielseitigkeit der Multifunktionsarena gezeigt wird. Auch ein Video vom Richtfest ist dabei, also von der Fertigstellung des Dachstuhls. Das traditionell mit Richtkranz und Reden gefeierte Zwischenziel fiel fast erwartungsgemäß anders aus als bei normalen Bauherren. Das für spektakuläre Veranstaltungen bekannte Getränke-Unternehmen Red Bull hat neulich zwei Skydiver einfliegen und nach dem Absprung aus einem Hubschrauber auf dem Dach landen lassen.

Detailansicht öffnen Das letzte Stück Stahl ist gelandet. (Foto: Alexandra Beier)

Detailansicht öffnen In der neuen Arena finden künftig Eishockey-Spiele des RB München statt. (Foto: Flo Hagena/flohagena.com)

Einer von ihnen kramte dann die handtellergroße Mutter aus der Hosentasche, mit der die letzte Schraube der Dachkonstruktion festgezurrt wurde. Es waren die letzten 100 Gramm von insgesamt 3000 Tonnen Stahl, die für die Dachkonstruktion verbaut wurden. Gefilmt wurde die Aktion an zwei Drehtagen bereits Anfang und Mitte Mai.

Wer in diesen Tagen auf dem Mittleren Ring an der Baustelle vorbeifährt, sieht, wie das Gebäude Gestalt annimmt. In der Arena sollen einmal Eishockey- und Basketballprofis von RB München und dem FC Bayern spielen, ebenso E-Sportler. Für deren Partien an der Computer-Konsole ist ein eigener Raum vorgesehen, das "zukünftige Herz von Münchens Gaming-Community", wie es in der Medienmitteilung zum Richtfest heißt. Dazu kommen für Breiten- und Freizeitsportler drei überdachte Eisflächen.

Christian Winkler, Sportdirektor von RB Eishockey, sieht an der Stelle des früheren Olympia-Radstadions "eine besondere Spielstätte" heranwachsen. Was auch daran liegt, dass das Dach noch mit einer Blumenwiese begrünt werden soll. FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß freut sich "auf ein neues Prestigeprojekt für die Stadt". Ein Termin für die Einweihung ist zwar noch nicht fixiert, auf der Webseite wird aber schon dafür geworben: mit der Verlosung von "100 Special-Tickets für das große Opening-Event 2024".