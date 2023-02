SZ Plus NFL-Finale am Sonntag

Diese Super-Bowl-Partys gibt es in München

Wenn die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs im NFL-Finale antreten, gibt es auch in München zahlreiche Public Viewings - das größte wohl im Audi Dome. Was geboten ist und welche Infos es zu einem möglichen zweiten "Munich Game" in der kommenden Saison gibt. Von Bernd Kramer