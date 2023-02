Die Stadtwerke München (SWM) modernisieren ihr Fernwärmenetz: Von Montag, 13. Februar, bis voraussichtlich Sonntag, 11. Juni, finden im Bereich Milchstraße, Steinstraße, Franziskanerstraße und Regerstraße Vorarbeiten für die künftige Umstellung des alten Dampfnetzes auf ein sogenanntes Heizwassernetz statt.

Die SWM nutzen die dafür nötigen Sperrungen, um auch die Trambahnschienen zwischen den Haltestellen Wörthstraße und Rosenheimer Platz zu erneuern. Außerdem wird die Haltestelle Rosenheimer Platz barrierefrei ausgebaut und die neue Haltestelle Carl-Amery-Platz errichtet.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) muss daher die Tram 25 im Nordabschnitt durch Busse ersetzen und die Buslinien X30, 58/68 sowie die Nachtlinie N45 umleiten. Die Tram 25 verkehrt während der Baumaßnahmen nur im Abschnitt Grünwald respektive Großhesseloher Brücke und Ostfriedhof. Zwischen Ostfriedhof und Max-Weber-Platz fahren Ersatzbusse, tagsüber im Zehn-Minuten-Takt, spätabends und am frühen Morgen alle 20 Minuten.

Die Haltestelle Wörthstraße kann von den Bussen nicht angefahren werden, bleibt aber durch die Tram 21 angebunden. Die Haltestelle Regerplatz wird nur in Richtung Süden bedient, ist aber auch vom Ostfriedhof her mit der Buslinie 68 erreichbar.

Wegen der Baumaßnahmen wird der Expressbus X30 zwischen Ostbahnhof und Ostfriedhof über den S-Bahnhof St.-Martin-Straße umgeleitet. Die Buslinien 58/68 und N45 umfahren die Sperrung über den Regerplatz und die Schweigerstraße, die Haltestelle Aurbacherstraße entfällt. Der genaue Routenverlauf des Ersatzverkehrs ist auf Aushängen an den Haltestellen zu finden sowie auf der Sonderseite mvg.de/tram25.

Verbesserungen bei Bus und Tram

Von Montag, 13. Februar, an, gibt es bei Bus und Tram auch Verbesserungen. Der Bus 51 bekommt einen einheitlichen Linienweg in Moosach. Die Linie fährt zwischen den Haltestellen Nederlinger Straße (West) und Bunzlauer Platz über Skagerrakstraße, die neue Haltestelle Warschauer Straße und Baubergerstraße. Die Haltestellen Netzerstraße in Richtung Moosach sowie Schragenhofstraße in Richtung Laim entfallen.

Der Bus 154 wird an Schultagen morgens um eine zusätzliche Fahrt in Richtung Tivolistraße verstärkt. Der Nachtbus N45 fährt in Neuperlach zwischen Tribulaunstraße und Wilhelm-Hoegner-Straße auf demselben Linienweg über die Quiddestraße. Der Nachtbus N77 fährt von Neuaubing West weiter nach Freiham Bahnhof.

Bei der Tram 20 erhöht sich nach und nach die Anzahl der gekoppelten Züge. Der aus einem zwei- und dreiteiligen Fahrzeug bestehende Zugverband hat eine um 20 Prozent höhere Kapazität als vierteilige Trambahnen und bietet rund 260 Fahrgästen Platz.