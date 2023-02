Von Philipp Crone

Markus Söder kann aufatmen, sie haben einen Nachfolger für ihn gefunden. Statt Stephan Zinner wird nun ein anderer Schauspieler beim traditionellen Derblecken zum Starkbieranstich den Ministerpräsidenten beim Singspiel verkörpern und durch den Kakao respektive das Bier ziehen, und zwar der Münchner Thomas Unger. "Ich freue mich riesig auf mein Debüt am Nockherberg und beim Politikerderblecken", teilt er in einer Pressemitteilung der Brauerei mit. "Das ist immerhin das bayerische Hochamt des Kabaretts. Aber ich weiß auch, in welche großen Fußstapfen ich treten werde."

15 Jahre lang verkörperte Stephan Zinner die Rolle Söders von dessen Anfängen als Generalsekretär bis hin zum Ministerpräsidenten auf der Salvator-Bühne am Nockherberg. Im vergangenen Jahr hatte er seinen Rücktritt verkündet. "Thomas Unger bringt alles mit, was man für die Rolle als Markus Söder braucht", heißt es von den beiden Singspiel-Autoren, Stefan Betz und Richard Oehmann. "Hintergründigen Humor, eine gute Bühnenpräsenz und ein beachtliches, musikalisches Talent."

Thomas Unger, 52, hat zunächst Lehramt für Sonderpädagogik studiert, bevor er 1998 nach Berlin an die Hochschule der Künste ging und dort bis 2002 studierte. Sein erstes größeres Engagement bekam er am Badischen Staatstheater in Karlsruhe und feierte 2007 in "Das große Hobeditzn" sein Fernsehdebüt. Danach spielte Unger im "Tatort", "Taunuskrimi", "Garmisch-Cops" sowie an der Seite von Michael "Bully" Herbig in "Boandlkramer und die ewige Liebe" mit und ist seit 2018 in der Heimatfilmreihe "Daheim in den Bergen" der ARD zu sehen.