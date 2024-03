München bleibt trotz zunehmender Kriminalität die sicherste Großstadt. Wo die Zahl der Straftaten trotzdem wächst, was heute im Prozess um das Dieselfahrverbot geurteilt wurde und mehr.

Von Lisa Bögl

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Kriminalität nimmt zu - doch München bleibt die sicherste Großstadt Damit künftig noch mehr Fälle aufgeklärt werden und die Menschen weniger Angst haben, will die Polizei den Brennpunkt Alter Botanischer Garten mit Videokameras überwachen. Die Zahl der tatverdächtigen Kinder und Jugendlichen war im vergangenen Jahr so groß wie nie - wo die Zahl der Straftaten besonders wächst.

Diesel-Urteil in München: Stadt muss Fahrverbot verschärfen Damit die Luft sauberer wird, bevorzugt das Gericht, möglichst schnell auch Euro-5-Diesel auf und innerhalb des Mittleren Rings auszusperren. Die Stadt will die Autofahrer schonen - und bringt eine andere Maßnahme ins Spiel.

U-Bahnen fahren künftig an Wochenenden die ganze Nacht lang Von Dezember an soll die Neuerung gelten: Die Linien fahren dann alle 30 Minuten - und im Zentrum soll es ein "Rendezvous" geben.

Niall Horan in München Der One-Direction-Star macht aus der Olympiahalle eine Wohlfühloase. Warum ist der Popsänger trotzdem nicht so bekannt wie sein ehemaliger Boyband-Partner Harry Styles? Eine Konzert-Kritik (SZ Plus).

Tram-Verbot durch den Englischen Garten: OB Reiter rechnet mit Staatsregierung ab Dieter Reiter wirft dem Freistaat "falsche Zahlen und Schlüsse" vor. Was der Oberbürgermeister kritisiert.

Kunstkraftwerk Bergson: Münchens großer neuer Kulturort erwacht

Kinderbetreuung: Caritas warnt vor Kita-Schließungen (SZ Plus)

Übergriff in der Münchner Innenstadt: 34-Jährige mit Steinen beworfen, verfolgt und zu sexueller Handlung gezwungen

