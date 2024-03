Ein junger Mann hat eine Frau vom Hauptbahnhof quer durch die Münchner Innenstadt verfolgt, sie mit Steinen beworfen und mehrmals sexuell bedrängt und genötigt. Am Marienplatz konnten Polizisten den 18-Jährigen aus dem Landkreis Bad Tölz festnehmen. Der junge Mann und die 34-Jährige ohne festen Wohnsitz waren am Mittwoch gegen 2 Uhr in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofes aufeinandergetroffen.