Das Konzept soll so aussehen: Die Linien U2, U3 und U5 fahren im 30-Minuten-Takt. Um eine Viertelstunde zeitversetzt fahren die Linien U1, U4 und U6 ebenfalls alle 30 Minuten, jeweils mit "Rendezvous im Zentrum", wie es im neuen Leistungsprogramm der MVG heißt.

Das bedeutet, dass die Linien an den Innenstadtbahnhöfen Hauptbahnhof, Sendlinger Tor und Odeonsplatz den Fahrgästen Anschlussverbindungen bieten. Ein nächtliches Angebot bis nach Garching sei noch in Abstimmung.

Parallel dazu bleibt auch das Angebot der nächtlichen Tramlinien erhalten, die sich alle halbe Stunde am Stachus treffen, um Anschlüsse zu schaffen.

Bei den Nachtbussen passt die MVG das Angebot wegen der neuen U-Bahn-Verbindungen an. Der N40 verkehrt nur noch zwischen Münchner Freiheit und Kieferngarten, der übrige Abschnitt wird von der U6 übernommen. Der N41 verkehrt nur noch zwischen Harras und Fürstenried West, den restlichen Abschnitt der heutigen Verbindung zwischen Fürstenried West und Feldmoching übernehmen die U3 und die U2.

Die Linie N45 verkehrt nur noch zwischen Karlsplatz (Stachus) und Waldperlach. Die bisherige Endhaltestelle an der Münchner Freiheit ist künftig nachts mit der U3 oder U6 erreichbar.

Was den Betrieb tagsüber angeht, so gibt es wie jedes Jahr auch hier einige Neuerungen. So soll die U3 künftig in der Hauptverkehrszeit alle fünf Minuten bis Moosach fahren.

Die Tram 12 wird bis nach Schwabing Nord verlängert und verkehrt künftig von 5 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts im Zehn-Minuten-Takt. Sie nutzt künftig die bestehenden Betriebsgleise in der Parzivalstraße.

Bei den Buslinien gibt es einzelne Taktverdichtungen

So entsteht laut MVG eine neue Direktverbindung zwischen Schwabing Nord und Neuhausen sowie perspektivisch zusammen mit der noch zu bauenden Tram-Westtangente eine Tangente zwischen dem Südwesten und dem Norden der Stadt.

Bei den Buslinien gibt es einzelne Taktverdichtungen, etwa der Linie 57 bis Freiham, und einige neue Haltestellen. Der Metrobus 62 soll wegen zu geringer Nachfrage außerhalb der Rushhour dagegen nur noch alle zehn Minuten, die Linie 132 soll nicht mehr ins Tal fahren, sofern die Stadt dort eine Fußgängerzone einrichtet. Wann dies so weit ist, ist offen.