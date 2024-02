Von Lisa Miethke

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Der einseitige Protest der Linken Hamas? Nawalny? Bei der Demonstration am Samstag wird Unangenehmes ausgeblendet und allzu leicht die Schuld an den großen Krisen der Welt auf dem Westen und der Nato abgeladen. Ein Kommentar. (SZ Plus)

Hundert Frauen beim Dinner - und wer kümmert sich um die Kinder?Am Rande der Sicherheitskonferenz treffen sich Politikerinnen, Aktivistinnen und Nobelpreisträgerinnen zum taktischen Austausch. Und die estnische Ministerpräsidentin wartet mit einer erstaunlichen Anekdote auf. (SZ Plus)

Spielt München als Kulturstandort in Europa noch eine Rolle? In einer einzigen europäischen Stadt wird Adele in diesem Sommer zehn Konzerte geben, nämlich in München. Darüber ist man an der Isar höchst verblüfft, die Sängerin selbst nannte die Entscheidung "ein bisschen zufällig, aber fabelhaft". Ja mei, was denn nun? (SZ Plus)

Glänzende Geschäfte mit dem schönen Schein Zur 50. Inhorgenta zeigt sich der Handelsverband der Juweliere sehr zufrieden: "Luxus läuft." Wertvolles ist angesagt, Gelbgold und Diamanten schmücken zunehmend und geschlechterübergreifend auch den Alltag. (SZ Plus)

Münchner Süden: Mehr Kapazität im öffentlichen Nahverkehr könnte Straßen entlasten

Obermenzing: Wohnungseinbruch mit Schusswaffen-Einsatz

Demonstration: Hunderte Menschen bei Nawalny-Gedenken am Europaplatz

Finanzierung noch ungeklärt: Wie der Münchner Nordwesten zu einem Schwimmbad kommen kann

Innsbrucker Ring: Jeep prallt gegen Laternenmast und reißt Schranke ab

