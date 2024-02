Zu einem schweren Unfall ist es in der Nacht zum Sonntag, 18. Februar, in Berg am Laim gekommen. Wie die Berufsfeuerwehr München mitteilt, war der Fahrer eines Jeeps gegen 2.30 Uhr am Sonntagmorgen in der Nähe des Innsbrucker-Ring-Tunnels von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte daraufhin gegen einen Laternenmast und kippte zur Seite. Die Polizei ergänzt, der 60-jährige Fahrer habe zugegeben, in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein.