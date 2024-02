Hunderte Menschen haben in München des offenbar in Haft gestorbenen russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny gedacht. Sie versammelten sich am Freitagabend zu einer kurzfristig angemeldeten Demonstration auf dem Europaplatz unweit des russischen Konsulats und des Friedensengels. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer legten Blumen nieder und entzündeten Kerzen. Auf Transparenten forderten sie Freiheit und machten den russischen Präsidenten Wladimir Putin für den Tod verantwortlich. Das Motto der Demonstration, die der Verein "Free Russians" angemeldet hatte: "Ermordet, nicht gestorben".

Natalia Korotkova aus dem Vorstand des Vereins sagt am Samstagvormittag, dafür, dass die Veranstaltung so kurzfristig angemeldet worden war, seien sehr viele Menschen dort gewesen. Auch die Polizei spricht von etwa 1000 Teilnehmenden. "Nawalnys Tod hat alle Russen, die eine oppositionelle Gesinnung haben, getroffen", sagt Korotkova. Die Stimmung am Europaplatz sei gedrückt gewesen. Doch es habe geholfen, an diesem Abend zusammen zu sein. "Wir müssen Brücken zu den Menschen in Russland bauen, um sie aus dem Propagandasumpf rauszuholen, damit sie aufwachen", sagt Korotkova.

Die Nachricht von Nawalnys Tod hatte sich rasant verbreitet - und weltweit Trauer, Schock und Wut ausgelöst. In vielen Ländern brachten Menschen Blumen und organisierten spontane Kundgebungen. Vor der russischen Botschaft in Berlin etwa versammelten sich mehr als 1000 Menschen. Auch in Hamburg, Düsseldorf und anderen deutschen Städten gab es Proteste mit Hunderten Teilnehmerinnen und Teilnehmern.