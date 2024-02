Wie fühlt sich das an, wenn man gerade von Russland zur Fahndung ausgeschrieben wurde? Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas scheint das ziemlich egal zu sein. Um aus Tallinn nach München zu kommen, muss man keinerlei kritische Grenzkontrollen fürchten und so trifft sie an diesem Wochenende ziemlich entspannt bei der Sicherheitskonferenz auf ihresgleichen - auf etwa 50 Staats- und Regierungschefs. Sie hatte, wie sie sagt, für Freitagabend "viele Einladungen, aber ich habe diese gewählt".

Diese Einladung, das ist das "Frauen 100"-Dinner im Charles Hotel, einen knappen Kilometer entfernt von der Siko-Trutzburg Bayerischer Hof, wo alle auf Kamala Harris, Selenskij & Co fixiert sind. Und wo eine Frau ganz alleine an diesem Tag trotz ihres Schmerzes einen bewundernswerten Auftritt geschafft hatte, Julija Nawalnaja, die Ehefrau des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. Die Nachricht von seinem Tod ist ein wiederkehrendes, trauriges Gesprächsthema an diesem Abend, auch im Charles Hotel.

Hier sind es etwa hundert einflussreiche, hochdekorierte, teils prominente Frauen, die zusammenstehen, es sind Unternehmerinnen, Nobelpreisträgerinnen, Politikerinnen aus aller Welt, die angeregt miteinander reden, in schönstem Ambiente an langen blumengeschmückten Tafeln und bei Sweet Potato Ravioli mit Perigord Trüffel.

Zum dritten Mal treffen sie sich während der Siko auf Einladung von vier Frauen: Kristina Lunz und Nina Bernarding vom Centre for Feminist Foreign Policy sowie Janina Hell und Felicitas Karrer, die Gründerinnen des Netzwerks "Frauen 100", einer feministischen Plattform. Die Einladungen zu diesem Abend scheinen mittlerweile, wenn man sich so umhört, beinahe begehrter zu sein, als das doch auch ziemlich eindrückliche Siko-Dinner in der Residenz, zu dem alljährlich Hausherr Markus Söder am nächsten Tag ruft.

SPD-Politikerin Sawsan Chebli und die CDU-Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner beim "Frauen 100"-Dinner.

Dieser Freitagabend steht insgesamt unter besonderen Eindrücken. Es geht um Gewalt gegen Frauen. Es geht um Gewalt, die Worte entfachen können. Es geht um Sorgsamkeit beim Umgang miteinander, um Sensibilität bei der Sprache und in den sozialen Medien. Da erzählen etwa Kristina Lunz und die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal von ihrer politischen Kampagne, die sie gerade gestartet haben, um die europaweite Vereinheitlichung des Sexualstrafrechts zu erreichen. Der Satz "Nein heißt Nein", der in Deutschland gilt und festlegt, dass Sex immer nur in beiderseitigem Konsens stattfinden darf, müsse EU-weit gelten, so ihre Forderung.

Da berichtet die Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa in ihrer Keynote, dass sie mitunter 90 Hassmails pro Tag bekommen habe. Die philippinische Autorin hatte den Nobelpreis 2021 bekommen für ihre Bemühungen um die Wahrung der Meinungsfreiheit und Demokratie. Da berichtet die australische Juristin Tirana Hassan, Direktorin der Organisation Human Rights Watch, von ihrer Arbeit und den Menschenrechtsverletzungen von Nahost, Sudan bis Afghanistan.

Grünen-Chefin Ricarda Lang ist im Gespräch mit Ministerin Svenja Schulze.

An den Tischen hören aufmerksam zu: Frauen wie Julia Friedlander von der Atlantik-Brücke, Hollands Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren oder Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Auch Josephine Ballon ist da, die Direktorin von HateAid, eine GmbH, die gegründet werden musste, um Betroffene von Online-Hassreden zu beraten. Viele Grünen-Politikerinnen sind da, die Abgeordneten Agnieszka Brugger und Merle Spellerberg etwa, die erzählen, dass sie sowohl in den alten wie neuen Bundesländern an Protest-Galgen vorbeilaufen müssten und die Bürgerbüros sicherheitshalber absperrten. Grünen-Chefin Ricarda Lang trifft etwas später ein im Charles Hotel und kann nur stumm nicken. Sie war bei einer Veranstaltung am Aschermittwoch in Schorndorf von einem wütenden Mob verfolgt worden.

Die Menüfolge im Charles Hotel: Involtini of purple Eggplant, Sweet Potato Ravioli und zum Dessert eine Kreation namens Biancomangiare.

Die Ministerpräsidentin aus Estland hingegen wird von den russischen Behörden wegen des Vorwurfs verfolgt, in ihrem Land sowjetische Kriegsdenkmäler abgerissen zu haben. Etwa einen Panzer T-34 mit rotem Stern, der nahe an der Grenze zu Russland stand. Kaja Kallas lächelt darüber. Was sie aber bewegt: Wie unterschiedlich weibliche und männliche Regierungschefs immer noch beurteilt werden. Als sie nach einem langen Arbeitstag sagte, sie wolle jetzt mal nach Hause zu ihrer Familie, sei ihr der Rat gegeben worden: "Sag das nie. Sag immer, Du hast noch ein Meeting." Kallas erzählt: "Als ich das bei der nächsten Gelegenheit anbrachte, kam dann jedoch sofort die Frage: Und wer kümmert sich um die Kinder?"