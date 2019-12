Es ist nicht schwer, sich über Münchens Busse, S- und U-Bahnen zu ärgern. Sie fahren immer wieder unpünktlich, fallen aus, bleiben im Tunnel stecken. Mal blockieren vorausfahrende Züge das Gleis, mal legt eine Signalstörung die Stammstrecke lahm, oder es sammelt sich Wasser im Gleisbett - bekannte Klassiker, über die auf Bahnsteigen und in den sozialen Netzwerken routiniert geschimpft wird. Nun hat sich dieser schon unter Normalbedingungen höchst instabile Betrieb am vergangenen Sonntag ein kompliziertes Update verpasst: die MVV-Tarifreform. Der öffentliche Nahverkehr soll einfacher werden und weniger kosten.

Das vorläufige Ergebnis: lange Schlangen vor den Kundencentern am Hauptbahnhof und Marienplatz. Da standen Menschen, die sich nicht mehr auskennen oder aus Versehen falsche Tickets gekauft hatten. Die glauben, zu viel für ihr Abonnement zahlen zu müssen. Und die sich ärgern, dass sie so lange warten müssen. Die Münchner Verkehrsgesellschaft musste in einer Pressemitteilung dafür werben, dass Kunden, die kein dringendes Anliegen haben, besser erst im neuen Jahr zur Beratung vorbeischauen.

Man kann das leicht abtun als handelsübliche Episode in der an Peinlichkeiten nicht armen Geschichte des Münchner ÖPNVs. Fragt man jedoch Markus Hofmeir von der Aktion Münchner Fahrgäste, klingen die Probleme nicht so dramatisch. "Im Großen und Ganzen ist es schon einigermaßen gelaufen", sagt er. Klar, das Warten sei nervig, aber es sei auch eine sehr umfangreiche Reform gewesen. Gut möglich also, dass der Ärger über das neue Tarifsystem des MVV bald verraucht. Die nächste Signalstörung kommt aber bestimmt.

DER TAG IN MÜNCHEN

Stadtrat beschließt mehr Platz für Radler München beginnt mit der Umsetzung der zwei Radl-Bürgerbegehren: Kosten soll der Straßenumbau insgesamt bis zu 1,6 Milliarden Euro. Nach einer turbulenten Debatte stehen nun die ersten konkreten Maßnahmen fest. Zum Artikel

Studentin in fremder Wohnung vergewaltigt Danach schlug der mutmaßliche Täter seinem Opfer mehrmals ins Gesicht und warf die 22-Jährige, die sich nur eine Jacke überwerfen konnte, aus seiner Wohnung. Zum Artikel

Alte Utting überfallen - Polizei entdeckt Cannabis-Plantage bei mutmaßlichem Täter Die Mitarbeiter des Restaurants erkannten beim Überfall den maskierten Mann. Als ihn die Polizei in seiner Wohnung festnimmt, hat der noch ein weiteres Problem. Zum Artikel

Ehepaar auf Theresienwiese überfallen - Angeklagte müssen sieben Jahre in Haft Die beiden Täter bedrohten die schwangere Frau und ihren Ehemann mit einer Schreckschusspistole und raubten sie aus. In seinem Urteil wertete das Gericht einen Umstand als strafschärfend. Zum Artikel

