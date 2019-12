Ein Student soll am Dienstagmorgen in seiner Wohnung eine junge Frau vergewaltigt haben, die er kurz zuvor in einer benachbarten Kneipe kennengelernt hatte. Die 22 Jahre alte Frau, die ebenfalls in München studiert, hatte den sechs Jahre älteren Mann gegen 2.50 Uhr in einem Lokal in der Amalienstraße gleich hinter der Universität getroffen, wo sie mit Freunden ausgegangen war. Wenig später zogen die beiden in die Wohnung des 28-Jährigen in derselben Straße weiter. Dort wurde die junge Frau nach Polizeiangaben gegen ihren Willen entkleidet.

Es gelang ihr zunächst ins Badezimmer zu flüchten. Der 28-Jährige verfolgte sie jedoch und vergewaltigte sie dort. Erst nach etwa zehn Minuten habe der Student von ihr abgelassen, berichtete die Frau später der Polizei. Dann schlug der Vergewaltiger seinem Opfer mehrmals ins Gesicht und schmiss die junge Frau, die sich nur eine Jacke überwerfen konnte, aus der Wohnung. Sie vertraute sich einer Bekannten an, gemeinsam verständigten die beiden Frauen die Polizei.

Beamte der Inspektion 12 in der Maxvorstadt fuhren daraufhin zur Wohnung des jungen Mannes und nahmen den Tatverdächtigen sowie einen gleichaltrigen Mitbewohner, dessen Rolle noch unklar ist, mit aufs Revier. Die Ermittler vom Kommissariat 15 warten derzeit auf das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung der Männer.