Die "Letzte Generation" startet ihre Blockaden in München, Jugendbanden schlagen erneut zu und zwei junge Frauen eine Gleichaltrige krankenhausreif. Was sonst passiert ist.

Von Anna Weiß

DER TAG IN MÜNCHEN

"Die Welt will nicht gerettet werden" Klimaaktivisten kleben sich an vielen Stellen in der Stadt fest - die erste von vielen angekündigten Aktionen. Von rabiaten Autofahrern, übergriffigen Arbeitern und staunenden Passantinnen. (SZ Plus)

Sandsäcke und Spezialpumpen für den Ernstfall Weil sich Unwetter mit starken Regenfällen häufen, arbeitet der Landkreis München mit dem Wasserwirtschaftsamt an einem Sturzflut-Risikomanagement. Die Feuerwehren rüsten technisch auf - und raten auch Hausbesitzern dazu.

Junge Frauen prügeln Gleichaltrige krankenhausreif Wegen einer angeblich vorangegangenen Schlägerei gehen zwei 18- und 19-Jährige auf eine junge Frau los. Eine tritt der Geschädigten so heftig ins Gesicht, dass die Sohle einen Abdruck hinterlässt. (SZ Plus)

500 Kilo Müll im Englischen Garten - jeden einzelnen Tag Party-Abfall wird seit der Corona-Pandemie immer mehr zum Problem. Eine prominent besetzte Sammelaktion hat jede Menge Flaschen zutage gefördert - und skurrile Fundstücke.

Eine zehnstellige Summe für knappe fünf Kilometer In Freiham soll Wohnraum für 30 000 Menschen entstehen. Die Linie U5 soll dort deshalb eine neue Haltstelle bekommen. Die Vorarbeiten hierzu haben nun begonnen. Die ersten Züge werden aber in frühestens in 15 Jahren hier rollen. (SZ Plus)

Hauptbahnhof München: Zwei Männer streiten mit Messer und Hammer

Sexueller Übergriff: Jugendliche begrapschen Frauen im Westbad

Kriminalität: Jugendbanden schlagen erneut zu

Halbjahresbilanz im München-Tourismus: Mehr Übernachtungen als vor Corona

Oktoberfest: Eine Krug-Vorstellung, bei der kräftig eingeschenkt wird

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg