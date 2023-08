Ein 29-Jähriger mischt sich in eine Auseinandersetzung ein und geht dann auf einen Mann los - dabei gerät er an den Falschen. Wenig später wird der Angreifer festgenommen.

Mit einem Taschenmesser ist ein polizeibekannter Mann am Mittwochvormittag im Zwischengeschoss unter dem Münchner Hauptbahnhof auf einen fünf Jahre älteren Kontrahenten losgegangen. Der Angegriffene wehrte sich mit einem Hammer. Vorausgegangen war ein Streit in einer Geldwechselstube. Dank schneller Videoauswertung und Fahndung konnte der 29-Jährige noch in Tatortnähe festgenommen werden. Verletzt wurde niemand.

Der 34-Jährige war laut Bundespolizei in der Wechselstube zunächst mit einer Frau aneinander geraten. Der zuvor unbeteiligte 29-Jährige mischte sich ein, spuckte in Richtung der Frau und bedrohte sie. Vor dem Geschäft wartete der 29-Jährige auf den 34-Jährigen, beleidigte und bedrohte ihn. Dann zog er unvermittelt ein Taschenmesser mit sechs Zentimetern Klingenlänge aus seiner Hosentasche. Der Pullacher wich zurück, zog aber plötzlich aus dem Hosengürtel einen Hammer, um den Messerangriffen auszuweichen.

Der 29-jährige Wohnsitzlose flüchtete, wurde kurze Zeit nach der Tat aber von Beamten des Polizeipräsidiums in der Elisenstraße festgenommen. Er hatte 20 Gramm Marihuana dabei. Der Mann war im August 2012 erstmals ins Bundesgebiet eingereist, seine Flüchtlingseigenschaft war ihm 2022 aberkannt worden.