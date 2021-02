In Bayern ist der Aschermittwoch ein äußerst wichtiger Tag. Die Fastenzeit beginnt, es gibt Fischsemmeln und Frotzeleien. In Wahljahren, wie dieses eines ist, wird der dritte Punkt besonders ernst genommen und nicht nur bayerische Politikerinnen und Politiker überlegen sich bierzelttaugliche Sprüche, sondern die Spitzen der Bundesparteien eilen zur Unterstützung herbei.

Das ist diesmal natürlich anders, herbeieilen ist in Zeiten von Corona nicht die beste Idee, vor allem nicht fürs Volk, das in früheren Jahren ganze Säle, Bierzelte und Hallen gefüllt hat. Übrigens - kaum vorstellbar - auch noch im vergangenen Jahr. Der Aschermittwoch fiel 2020 auf den 26. Februar, im Bericht des SZ-Reporters über den Auftritt von Markus Söder findet sich das Wort Corona genau Null mal. Auch die Auswahl der besten Sprüche kam komplett seuchenfrei daher. Und heute?

Das Virus bestimmt den Alltag, die Frisuren und das Frotzeln. Also findet der politische Aschermittwoch komplett digital statt. Jede Partei hat für sich eine Lösung ausgekartelt. Die CSU, die stets so tut, als sei das ganze Spektakel allein ihre Erfindung (war es aber nicht), hat sich eigens ein kleines Show-Wohnzimmer eingerichtet, das für die Stammtischreden ab 11 Uhr herhalten herhalten muss (hier im Livestream). Und weil Markus Söder, obwohl selbst oberste Spitze seiner Partei und deshalb gar nicht auf andere Spitzen angewiesen, eben ein richtiger Staatsmann ist, hat er den neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet für ein Grußwort eingeladen. Es ist davon auszugehen, dass die beiden potenziellen Kanzlerkandidaten der Union nicht vor Publikum auskarteln werden, wer ins Rennen für die Wahl am 26. September zieht. Schade eigentlich.

Um ihre Anhänger auch ohne Dreiländerhalle, Bierdunst und Defiliermarsch in Stimmung zu versetzen, hat die CSU schon vorab Fan-Pakete voller Partei-Papierfähnchen, Passauer Bier, Brezen und Parteischal angeboten. Die Pakete sind inzwischen ausverkauft, dafür gibt es online noch Spielereien wie "Selfie Buidl" (tautologisch formuliert für alle Nicht-Bayern), virtuell zu beschriftende Bierfuizl und sogar CSU-Puzzle für Kinder.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz knöpft sich Söder vor

Zum Wesen des Politischen Aschermittwochs gehört es ja nicht nur, die eigenen Standpunkte zu verkünden. Sondern nicht zuletzt, die Konkurrenz abzuwatschen. Ersteres tut Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat der SPD, in Vilshofen ausgiebig (hier im Livestream): Die soziale Abfederung der Corona-Krise sei wichtig, es brauche mehr Tests, ein rascheres Impfen. Dann könne Deutschland die Krise hinter sich lassen. Scholz' Rede ist voller Energie. Und nach ein paar Minuten knöpft er sich CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder vor.

Der hatte vergangene Woche die Corona-Hilfen des Bundes für Unternehmen mit den Worten kritisiert, man habe eine "Bazooka" versprochen, geblieben sei eine "Steinschleuder ohne Stein". Das Wort von der Bazooka stammt von Scholz. Und der Bundesfinanzminister rechnet nun vor, dass er schon jetzt mehr als 200 Milliarden Euro ausgebe. Er wisse ja, sagt Scholz, "in Bayern ist vieles größer. Aber dass die Steinschleudern ein solches Ausmaß haben, das hätte sicherlich niemand gedacht." Und die Grünen kriegen zehn Minuten später einen mit: Bei deren Idee, auf Einfamilienhäuser in Ballungsräumen zu verzichten, handele es sich um "moralischen Rigorismus", mit dem er nichts zu tun haben wolle.

Neben Scholz dürfen noch drei weitere Menschen ans Mikro, nach zwei Stunden sollte das Fest dann auch wieder um sein.

Bei den Grünen reden viele - und Annalena Baerbock

Die Grünen haben ein straffes Programm geplant: Sechs Rednerinnen und Redner wollen sie in eine Stunde packen - und nicht alle reden so schnell, wie die Landtags-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze. "Mir kommt diese Pandemie manchmal vor wie eine sehr, sehr lange Autofahrt in Richtung normales Leben, mit den bekannten Mitfahrern", sagte Schulze in München.

Söder verglich sie dabei mit dem Fahrer des Wagens. "Markus Söder ist vor allem laut und omnipräsent", sagte Schulze. "Er redet während der ganzen Fahrt, er bestimmt das Radioprogramm." Er drehe die Heizung mal rauf, mal runter, er sage sogar dem Navigationsgerät, "wo es langgeht". Dabei habe er die Vorbereitungen für die lange Fahrt nicht richtig getroffen: So seien die Gesundheitsämter selbst nach einem Jahr immer noch nicht richtig ausgestattet, und es gebe keinen Perspektivplan.

Schulze verglich Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern mit einem Quengler, der wisse, dass die Fahrt dauere, der aber im Viertelstundentakt frage, wann man endlich ankomme. "Er sollte mal lieber seinen Job machen als Wirtschaftsminister." Aiwanger müsse dafür sorgen, dass die Corona-Hilfen schnell und unbürokratisch bei den Menschen ankämen. Der bayerische Grünen-Chef Eike Hallitzky betonte, in diesem Wahljahr gehe es darum, den "Leerlauf der großen Koalition" zu durchbrechen.

Der letzte Auftritt gehört der Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock, sie meldet sich per Videobotschaft aus Berlin. Auch sie ist potenzielle Kanzler-Kandidatin, entschieden ist das bei den Grünen noch nicht. Die Übertragung ist auf der Homepage oder über Youtube zu sehen.

Freien Wähler: Bayern in der Corona-Krise nicht "zu Tode" schützen

Die Freien Wähler spielen zwar bundespolitisch keine so große Rolle, aber sie regieren derzeit in Bayern immerhin mit - oder wenn man dem Vorsitzenden Hubert Aiwanger so zuhört manchmal auch gegen die CSU, übertragen wird die Veranstaltung auf Youtube.

Generalsekretärin Susann Enders fordert weitere Lockerungen der Schutzmaßnahmen. "Wir dürfen Bayern nicht im Dauer-Lockdown zu Tode schützen", sagte Generalsekretärin Susann Enders in Deggendorf. Weitere Lockerungen seien bei sinkenden Infektionszahlen Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. "Lockerungen sind unsere Pflicht", betonte Enders. Enders warnte davor, dass durch einen weiteren Lockdown noch mehr Betriebe im Freistaat irreparable Schäden erfahren. Wenn die Infektionszahlen weiter so fallen, müsse es für jede Branche Lockerungen geben. Gleichwohl betonte Enders, dass auch Lockerungen nicht überstürzt werden dürften.

Christian Lindner bei der FDP

Die bayerische FDP holt sich ihren Bundesvorsitzenden Christian Lindner als Beistand zum virtuellen Aschermittwoch dazu. Die Umfragewerte der Liberalen sind derzeit so, dass ein wenig Trost nicht schaden kann. In Bayern liegen sie unter der Fünf-Prozent-Hürde, bundesweit schneidet die Partei weniger schlecht ab. Los geht es um 11.30 Uhr, zu sehen auf Youtube.

Bei der Linken spricht Bodo Ramelow

Der Linken geht es in den Umfragen für Bayern nicht besser als der FDP, ob Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow daran so leicht etwas ändern kann? Candy-Crush-Kompetenz wird da eher nicht weiterhelfen. Die Übertragung des politischen Aschermittwochs startet die Linke um zehn Uhr aus Passau, zu sehen auf Youtube.

AfD mit mehreren Bundestagsabgeordnten

Die AfD Bayern plant für ihren virtuellen Aschermittwoch stolze vier Stunden ein, Beginn ist um zehn Uhr, die Übertragung erfolgt unter anderem über Youtube.