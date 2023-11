Von Marko Zotschew

Ein unglaubliches WM-Jahr ist für Max Verstappen und Red Bull zu Ende gegangen: Der Niederländer wurde zum dritten Mal in Folge Formel-1-Weltmeister und erzielte in der abgelaufenen Saison einen Rekord nach dem anderen. Mit seinem Teamkollegen Sergio Pérez dominierten die roten Bullen das Geschehen - einzig Carlos Sainz jr. konnte 2023 bei einem Grand Prix siegen, alle weiteren Rennen gewannen entweder Verstappen oder Pérez.

Damit geht die Formel-1-Saison 2023 als Rekordjahr in die Geschichtsbücher ein und wird vielleicht die beste Saison sein, die jemals ein Fahrer absolviert hat. Verstappen selbst sieht sich auf dem Höhnepunkt seines Schaffens, denn egal was in Zukunft im Motorsport geschehe, "du wirst das niemals toppen", so der Niederländer nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi.

Verstappens größte Rekorde 2023

Meiste Siege in einer Saison: 19 (alter Rekord: 15, Verstappen 2022)

Meiste Punkte in einer Saison: 575

Größter Punkteabstand auf Platz 2: 290 Punkte

Meiste Podestplätze in einer Saison: 21

Meiste Siege am Stück: 10 Rennen

Höchste Sieg-Quote in einer Saison: 86%

Meiste Führungsrunden in einer Saison: 1003

Mit 54 WM-Siegen nun Dritter in der ewigen Bestenliste (hinter Hamilton (103 Siege) und Schumacher (91))

Die Formel-1-Saison 2023 im Überblick

23 Rennen standen in der Saison 2023 auf dem Programm. Geplant waren ursprünglich sogar 24 Grand Prix, doch der Große Preis von China wurde aufgrund der Corona-Pandemie vor der Saison abgesagt. Zudem konnte der Große Preis von Imola aufgrund der schweren Überschwemmungen in der Emilia Romagna nicht stattfinden.

Ergebnisse der Formel-1-WM 2023

5.3.: Großer Preis von Bahrain

P1 : Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:33:56,736

: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:33:56,736 P2 : Sergio Pérez (MEX, Red Bull), +11,987s

: Sergio Pérez (MEX, Red Bull), +11,987s P3 : Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), +38,637s

: Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), +38,637s Schn. Runde : Guanyu Zhou (CHN, Alfa Romeo), 1:33,996

: Guanyu Zhou (CHN, Alfa Romeo), 1:33,996 Pole: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:29,708

19.3.: Großer Preis von Saudi-Arabien

P1 : Sergio Pérez (MEX, Red Bull), 1:21:14,894

: Sergio Pérez (MEX, Red Bull), 1:21:14,894 P2 : Max Verstappen (NED, Red Bull), +5,355s

: Max Verstappen (NED, Red Bull), +5,355s P3 : Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), +20,728s

: Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), +20,728s Schn. Runde : Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:31,906

: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:31,906 Pole: Sergio Pérez (MEX, Red Bull), 1:28,265

2.4.: Großer Preis von Australien

P1: Max Verstappen (NED, Red Bull), 2:32:38,371

Max Verstappen (NED, Red Bull), 2:32:38,371 P2: Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), +0,179s

Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), +0,179s P3: Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), +0,769s

Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), +0,769s Schn. Runde: Sergio Perez (MEX, Red Bull) 1:20,235

Sergio Perez (MEX, Red Bull) 1:20,235 Pole: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:16,732

30.4.: Großer Preis von Aserbaidschan

P1: Sergio Pérez (MEX, Red Bull), 1:32:42,436

Sergio Pérez (MEX, Red Bull), 1:32:42,436 P2: Max Verstappen (NED, Red Bull), +2,137s

Max Verstappen (NED, Red Bull), +2,137s P3: Charles Leclerc (MON, Ferarri), +21,217s

Charles Leclerc (MON, Ferarri), +21,217s Schn. Runde: George Russell (GBR, Mercedes), 1:43,370

George Russell (GBR, Mercedes), 1:43,370 Pole: Charles Leclerc (MON, Ferarri), 1:40,203

7.5.: Großer Preis von Miami

P1: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:27:38,241

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:27:38,241 P2: Sergio Pérez (MEX, Red Bull), +5,384s

Sergio Pérez (MEX, Red Bull), +5,384s P3: Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), +26,305s

Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), +26,305s Schn. Runde: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:29,708

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:29,708 Pole: Sergio Pérez (MEX, Red Bull), 1:26,841

28.5.: Großer Preis von Monaco

P1: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:48:51,980

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:48:51,980 P2: Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), +27,921s

Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), +27,921s P3: Esteban Ocon (FRA, Alpine), +36,990s

Esteban Ocon (FRA, Alpine), +36,990s Schn. Runde: Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), 1:15,650

Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), 1:15,650 Pole: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:11,365

4.6.: Großer Preis von Spanien

P1: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:27:57,940

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:27:57,940 P2: Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), +24,090s

Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), +24,090s P3: George Russell (GBR, Mercedes), +32,389s

George Russell (GBR, Mercedes), +32,389s Schn. Runde: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:16,330

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:16,330 Pole: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:12,272

18.6.: Großer Preis von Kanada

P1: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:33:58,348

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:33:58,348 P2: Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), +9,570s

Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), +9,570s P3: Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), +14,168s

Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), +14,168s Schn. Runde: Sergio Pérez (MEX, Red Bull), 1:14,481

Sergio Pérez (MEX, Red Bull), 1:14,481 Pole: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:25,858

2.7..: Großer Preis von Österreich

P1: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:25:33,607

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:25:33,607 P2: Charles Leclerc (MON, Ferarri), +5,155s

Charles Leclerc (MON, Ferarri), +5,155s P3: Sergio Pérez (MEX, Red Bull), +17,188s

Sergio Pérez (MEX, Red Bull), +17,188s Schn. Runde: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:07,012

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:07,012 Pole: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:04,391

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:04,391 Sieger Sprint: Max Verstappen (NED, Red Bull), 30:26,730

9.7.: Großer Preis von Großbritannien

P1: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:25:16,938

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:25:16,938 P2: Lando Norris (GBR, McLaren), +3,798s

Lando Norris (GBR, McLaren), +3,798s P3: Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), +6,783s

Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), +6,783s Schn. Runde: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:30,275

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:30,275 Pole: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:26,720

24.7.: Großer Preis von Ungarn

P1: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:38:08,634

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:38:08,634 P2: Lando Norris (GBR, McLaren), +33,731s

Lando Norris (GBR, McLaren), +33,731s P3: Sergio Perez (MEX, Red Bull), +37,603s

Sergio Perez (MEX, Red Bull), +37,603s Schn. Runde: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:20,504

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:20,504 Pole: Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), 1:16,609

30.7.: Großer Preis von Belgien

P1: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:22:30,450

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:22:30,450 P2: Sergio Perez (MEX, Red Bull), +22,305s

Sergio Perez (MEX, Red Bull), +22,305s P3: Charles Leclerc (MON, Ferarri), +32,259s

Charles Leclerc (MON, Ferarri), +32,259s Schn. Runde: Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), 1:47,305

Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), 1:47,305 Pole: Charles Leclerc (MON, Ferarri), 1:46,988

Charles Leclerc (MON, Ferarri), 1:46,988 Sieger Sprint: Max Verstappen (NED, Red Bull), 35:00,000

27.8.: Großer Preis von den Niederlanden

P1: Max Verstappen (NED, Red Bull), 2:23:04,411

Max Verstappen (NED, Red Bull), 2:23:04,411 P2: Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), +3,744s

Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), +3,744s P3: Pierre Gasly (FRA, Alpine) +7,058s

Pierre Gasly (FRA, Alpine) +7,058s Schn. Runde: Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), 1:13,837

Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), 1:13,837 Pole: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:10,567

4.9.: Großer Preis von Italien

P1: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:13:41,143

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:13:41,143 P2: Sergio Perez (MEX, Red Bull), +6,064s

Sergio Perez (MEX, Red Bull), +6,064s P3: Carlos Sainz Jr. (ESP, Ferrari), +11,193s

Carlos Sainz Jr. (ESP, Ferrari), +11,193s Schn. Runde: Oscar Piastri (AUS, McLaren), 1:25,072

Oscar Piastri (AUS, McLaren), 1:25,072 Pole: Max Verstappen (NED, Red Bull)

17.9.: Großer Preis von Singapur

P1: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:46:37,418

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:46:37,418 P2: Lando Norris (GBR, McLaren), +0,812s

Lando Norris (GBR, McLaren), +0,812s P3: Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), +1,269s

Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), +1,269s Schn. Runde: Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), 1:35,867

Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), 1:35,867 Pole: Carlos Sainz Jr. (ESP, Ferrari), 1:30.98

24.9.: Großer Preis von Japan

P1: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:30:58,421

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:30:58,421 P2: Lando Norris (GBR, McLaren), +19,387s

Lando Norris (GBR, McLaren), +19,387s P3: Oscar Piastri (AUS, McLaren), +36,494s

Oscar Piastri (AUS, McLaren), +36,494s Schn. Runde: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:34,183

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:34,183 Pole: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:28,877

9.10.: Großer Preis von Katar

P1: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:27:39,168

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:27:39,168 P2: Oscar Piastri (AUS, McLaren), +4,833s

Oscar Piastri (AUS, McLaren), +4,833s P3: Lando Norris (GBR, McLaren), +5,969s

Lando Norris (GBR, McLaren), +5,969s Schn. Runde: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:24,319

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:24,319 Pole: Max Verstappen (NED, Red Bull)

Max Verstappen (NED, Red Bull) Sieger Sprint: Oscar Piastri (AUS, McLaren), 35:01,297

22.10.: Großer Preis der USA

P1: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:35:21,362

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:35:21,362 P2: Lando Norris (GBR, McLaren), +10,730s

Lando Norris (GBR, McLaren), +10,730s P3: Carlos Sainz Jr. (ESP, Ferrari), +15,134s

Carlos Sainz Jr. (ESP, Ferrari), +15,134s Schn. Runde: Yuki Tsunoda (JPN, AlphaTauri), 1:38,139

Yuki Tsunoda (JPN, AlphaTauri), 1:38,139 Pole: Charles Leclerc (MON, Ferarri), 1:34,723

Charles Leclerc (MON, Ferarri), 1:34,723 Sieger Sprint: Max Verstappen (NED, Red Bull), 31:30,849

29.10.: Großer Preis von Mexiko

P1: Max Verstappen (NED, Red Bull), 2:02:30,814

Max Verstappen (NED, Red Bull), 2:02:30,814 P2: Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), +13,875s

Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), +13,875s P3: Charles Leclerc (MON, Ferarri), +23,124s

Charles Leclerc (MON, Ferarri), +23,124s Schn. Runde: Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), 1:21,334

Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), 1:21,334 Pole: Charles Leclerc (MON, Ferarri), 1:17,166

5.11.: Großer Preis von Brasilien

P1: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:56:48,894

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:56:48,894 P2: Lando Norris (GBR, McLaren), +8,277s

Lando Norris (GBR, McLaren), +8,277s P3: Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), +34,155s

Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), +34,155s Schn. Runde: Lando Norris (GBR, McLaren), 1:12,486

Lando Norris (GBR, McLaren), 1:12,486 Pole: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:10,727

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:10,727 Sieger Sprint: Max Verstappen (NED, Red Bull), 30:07,209

19.11.: Großer Preis von Las Vegas

P1: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:29:08,289

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:29:08,289 P2: Charles Leclerc (MON, Ferarri), +2,070s

Charles Leclerc (MON, Ferarri), +2,070s P3: Sergio Perez (MEX, Red Bull), +2,241s

Sergio Perez (MEX, Red Bull), +2,241s Schn. Runde: Oscar Piastri (AUS, McLaren), 1:35,490

Oscar Piastri (AUS, McLaren), 1:35,490 Pole: Charles Leclerc (MON, Ferarri), 1:32,726

26.11.: Großer Preis von Abu Dhabi

P1: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:27:02,624

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:27:02,624 P2: Charles Leclerc (MON, Ferarri), +17,993s

Charles Leclerc (MON, Ferarri), +17,993s P3: George Russell (GBR, Mercedes), +20,328s

George Russell (GBR, Mercedes), +20,328s Schn. Runde: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:26,993

Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:26,993 Pole: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:23,445

Neu im Rennkalender 2023

Zum dritten Mal in der Geschichte gastierte die Formel 1 in Las Vegas, allerdings wurde das dortige Rennen zum ersten Mal auf einem neuen Stadtkurs ausgetragen. Insgesamt fanden 2023 drei Rennen in den USA statt. Drei Grand Prix in einer Nation, das gab es bisher nur einmal: in der Saison 2020 in Italien. Zurück im Kalender war auch der Große Preis von Katar, der 2022 ausgesetzt hatte. Dafür fehlte Frankreich in dieser Saison.

Auch Sprintrennen waren wieder Bestandteil des Programms, mit sechs Sprints doppelt so viele wie im Vorjahr. Die Sprintrennen fanden wie in der Vorsaison in Österreich und Brasilien statt sowie in Aserbaidschan, Belgien, Katar und beim Großen Preis der USA in Austin.

Teams und Fahrer der Formel-1-Saison 2023

Bei den Top-Teams Red Bull, Ferrari und Mercedes gab es keine Veränderungen in den Cockpits. Nach dem Rücktritt von Sebastian Vettel übernahm Ex-Weltmeister Fernando Alonso das freigewordene Cockpit bei Aston Martin - und wurde am Ende starker Vierter in der Fahrerwertung.

Der Vertrag von Mick Schumacher wurde bei Haas nicht verlängert, seinen Platz beim US-Team nahm Nico Hülkenberg ein. Schumacher blieb jedoch auch 2023 der Formel 1 erhalten, Mercedes und McLaren verpflichteten den Deutschen als Test- und Ersatzfahrer.

Neue Fahrer in der Formel 1

Drei Fahrer feierten 2023 ihr Debüt als Stammpiloten in der Formel 1. Der ehemalige Formel-E-Weltmeister Nyck de Vries startete für AlphaTauri - der Niederländer absolvierte bereits beim Großen Preis von Monza 2022 ein Formel-1-Rennen.

Ebenfalls ein Formel-1-Rennen konnte der US-Amerikaner Logan Sargeant vor dem Saisonstart vorweisen, der 2022 beim Großen Preis der USA teilnahm. Er ging gemeinsam mit Alexander Albon für Williams an den Start. Ohne Rennen vor Saisonbeginn war der bisherige Testfahrer Oscar Piastri - der Australier feierte bei McLaren sein Debüt als Stammpilot.