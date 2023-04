Von Marko Zotschew

Die Formel-1-WM 2023 hat begonnen, Weltmeister Max Verstappen hat in Bahrain vor seinem Teamkollegen Sergio Pérez den ersten Grand Prix des Jahres gewonnen. In Saudi-Arabien stand Pérez dann ganz oben auf dem Treppchen. Verstappen ging als 15. ins Rennen und wurde nach einer starken Aufholjagd noch Zweiter hinter seinem Teamkollegen.

Wie im Vorjahr stehen 23 Rennen auf dem Programm. Geplant waren ursprünglich sogar 24 Grand Prix, doch der Große Preis von China wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. In unserem Rennkalender zur Formel-1-Saison 2023 finden Sie die Startzeiten aller Grand-Prix-Rennen der aktuellen WM.

Alle Formel-1-Rennen 2023 im Überblick

Unseren Rennkalender mit allen Live-Tickern und detaillierten Ergebnissen finden Sie hier.

Ergebnisse der Formel-1-WM 2023

5.3.: Großer Preis von Bahrain

P1 : Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:33:56,736

: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:33:56,736 P2 : Sergio Pérez (MEX, Red Bull), +11,987s

: Sergio Pérez (MEX, Red Bull), +11,987s P3 : Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), +38,637s

: Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), +38,637s Schn. Runde : Guanyu Zhou (CHN, Alfa Romeo), 1:33,996

: Guanyu Zhou (CHN, Alfa Romeo), 1:33,996 Pole: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:29,708

19.3.: Großer Preis von Saudi-Arabien

P1 : Sergio Pérez (MEX, Red Bull), 1:21:14,894

: Sergio Pérez (MEX, Red Bull), 1:21:14,894 P2 : Max Verstappen (NED, Red Bull), +5,355s

: Max Verstappen (NED, Red Bull), +5,355s P3 : Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), +20,728s

: Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), +20,728s Schn. Runde : Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:31,906

: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:31,906 Pole: Sergio Pérez (MEX, Red Bull), 1:28,265

Neu im Rennkalender

Zum dritten Mal in der Geschichte gastiert die Formel 1 in Las Vegas, allerdings wird das dortige Rennen zum ersten Mal auf einem neuen Stadtkurs ausgetragen. Insgesamt finden dieses Jahr drei Rennen in den USA statt. Drei Grand Prix in einer Nation, das gab es bisher nur einmal: in der Saison 2020 in Italien. Zurück im Kalender ist auch der Große Preis von Katar, der vergangenes Jahr ausgesetzt hat. Dafür fehlt Frankreich in dieser Saison.

Auch Sprintrennen sind wieder Bestandteil des Programms, mit sechs Sprints dieses Jahr doppelt so viele wie im Vorjahr. Die Sprintrennen finden wie in der vergangenen Saison in Österreich und Brasilien statt sowie in Aserbaidschan, Belgien, Katar und beim Großen Preis der USA in Austin.

Teams und Fahrer der Formel-1-Saison 2023

Bei den Top-Teams Red Bull, Ferrari und Mercedes gibt es keine Veränderungen in den Cockpits. Nach dem Rücktritt von Sebastian Vettel übernimmt Ex-Weltmeister Fernando Alonso das freigewordene Cockpit bei Aston Martin.

Der Vertrag von Mick Schumacher wurde bei Haas nicht verlängert, seinen Platz beim US-Team nimmt Nico Hülkenberg ein. Schumacher bleibt jedoch auch 2023 der Formel 1 erhalten, Mercedes und McLaren verpflichteten den Deutschen als Test- und Ersatzfahrer.

Neue Fahrer in der Formel 1

Drei Fahrer feiern 2023 ihr Debüt als Stammpiloten in der Formel 1. Der ehemalige Formel-E-Weltmeister Nyck de Vries startet für AlphaTauri - der Niederländer absolvierte bereits beim Großen Preis von Monza 2022 ein Formel-1-Rennen.

Ebenfalls ein Formel-1-Rennen kann der US-Amerikaner Logan Sargeant vorweisen, der 2022 beim Großen Preis der USA teilnahm. Er geht gemeinsam mit Alexander Albon für Williams an den Start. Ohne Rennen ist der bisherige Testfahrer Oscar Piastri - der Australier feiert bei McLaren sein Debüt als Stammpilot.