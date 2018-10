15. Oktober 2018, 07:31 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Von Xaver Bitz

Veränderte politische Verhältnisse in Bayern. Die AfD schafft erstmals den Einzug ins Parlament, die FDP ist nach 2013 wieder im Landtag vertreten. CSU und SPD verlieren heftig, der große Wahlgewinner sind die Grünen. Hier finden Sie das vorläufige amtliche Endergebnis. Für die CSU stellt sich nun die Frage der Koalition. Es gibt mehrere mögliche Konstellationen, wahrscheinlich ist allerdings nur eine. Von Jana Anzlinger und Benedict Witzenberger. Die Analyse der Wahlergebnisse zeigt, dass die SPD vor allem bei ihrem früheren Kernpublikum, den Arbeitern, verloren hat und die CSU generationenübergreifend verliert. Mehr dazu. Eine Übersicht über die Wahlergebnisse aller bayerischen Stimmkreise finden Sie hier.

EXKLUSIV Glück warnt CSU vor übereilten Personalentscheidungen. In einem Thesenpapier schreibt Alois Glück, die CSU habe ihr Gespür als Volkspartei teilweise verloren. Der frühere Fraktionschef der Christsozialen fordert seine Partei zu einer schonungslosen Analyse auf, wie Wolfgang Wittl berichtet. Die großen Sieger der Landtagswahl sind die Grünen, die auch gerne mitregieren würden. Ob es auch so kommt, ist allerdings ungewiss. Von Matthias Köpf. Den größten Fall erlebt die SPD mit Spitzenkandidatin Natascha Kohnen. Die Sozialdemokraten rutschen unter die 10-Prozent-Marke, die ersten fordern schon am Wahlabend den Rücktritt der Landeschefin. Mehr dazu von Lisa Schnell

Was das bayerische Ergebnis für die Bundesregierung bedeutet. Die Arbeit einiger Mitglieder der Bundesregierung strahlte auf den Wahlkampf in Bayern ab. Nun hat das Wahlergebnis auch Einfluss auf die große Koalition in Berlin. Zur Analyse von Stefan Braun. Die Wahldesaster für CSU und SPD weisen auf die Erschöpfung der Zweckgemeinschaft aus Union und Sozialdemokraten hin, kommentiert Ferdos Forudastan.

Trump attackiert Putin. Der US-Präsident hält eine Verstrickung des russischen Präsidenten in Attentate für "wahrscheinlich". Er betont in einem Interview, dass er mit Putin "sehr hart" umgehe, hält allerdings China für ein "größeres Problem" für die USA als Russland. Zur Nachricht

Nach der Landtagswahl in Bayern. Das schlechte Abschneiden der CSU kommt am Vormittag im Parteivorstand zur Sprache. Was der Wahlausgang für die Schwesterpartei bedeutet, dazu äußert sich CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer gegen Mittag in einer Pressekonferenz. Nach ihrem Rekordergebnis stellen sich die Grünen gegen 12 Uhr der Presse.

Frist zur Einrichtung einer entmilitarisierten Pufferzone in der syrischen Rebellenhochburg Idlib läuft ab. Die Schutzmächte Russland und Türkei hatten sich auf die Zone geeinigt. Sie soll einen Großangriff der syrischen Regierung abwenden. Dem Abkommen zufolge sollen bis zum 15. Oktober alle terroristischen Gruppen die Zone verlassen haben.

EU-Außenminister treffen sich in Luxemburg. Wichtigstes Thema werden die Bemühungen der EU sein, über eine Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten die unerwünschte Migration in Richtung Europa einzudämmen. Zudem soll es um die Lage in Venezuela und in der Zentralafrikanischen Republik gehen.

Prozess gegen mutmaßlichen Supermarkterpresser wird fortgesetzt. Weil er Babynahrung vergiftet haben soll, muss sich ein 54-Jähriger wegen versuchten Mordes in fünf Fällen verantworten. Außerdem werden ihm versuchte besonders schwere räuberische Erpressung in sieben Fällen und gemeingefährliche Vergiftung vorgeworfen.

Ich koch mir meine Welt. Nigel Slater feiert großen Erfolg mit Kochbüchern, die viel mehr sind als Kochbücher. Es geht nicht um das raffiniertste Rezept, sondern die Frage, was das Rezept mit dem eigenen Leben macht. Von Marten Rolff