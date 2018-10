14. Oktober 2018, 18:53 Uhr Merkel Nur noch erschöpft

Defätismus in der Union, Endzeitstimmung in der SPD - das Desaster bei der Bayern-Wahl zeigt, dass sich die Berliner Koalition erschöpft hat. Gut möglich, dass Angela Merkel und Andrea Nahles aus ihren Ämtern gedrängt werden.

Von Ferdos Forudastan

Wolfgang Schäuble hatte recht: Das Ergebnis der bayerischen Landtagswahl wird in den Parteien Erschütterungen auslösen. Mag sein, dass der Bundestagspräsident ebenso richtig mit seiner Einschätzung liegt, dass Konsequenzen daraus erst nach der hessischen Landtagswahl in zwei Wochen zu erwarten sind. Aber das spielt praktisch keine Rolle mehr.

Der Defätismus des hochrangigen Christdemokraten einen Tag vor der Bayern-Wahl, sein kaum verhohlener Zweifel an der CDU-Vorsitzenden und Kanzlerin Angela Merkel spiegeln wider, wie ein wachsender Teil der Christdemokraten auf die eigene Partei und auf ihre Vorsitzende schaut. Schäubles düstere Vorhersagen passen außerdem dazu, dass immer mehr Koalitionäre immer heftiger an ihrem Bündnis zweifeln. Und seine Prognose entspricht auch der Endzeitstimmung, die sich in der SPD breitmacht.

Die Kritiker der Kanzlerin werden nun einen mächtigen Schub bekommen

Die Wahl in Bayern lenkt den Blick noch einmal unbarmherzig auf das, was die Bundespolitik in den vergangenen Monaten geboten hat und wohin ihr weiterer Weg möglicherweise führt: CDU und CSU, die nach ihrem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl und nach dem Scheitern von Jamaika eher schulterzuckend in die große Koalition trotten; eine vom Wahlergebnis noch heftiger gebeutelte SPD, deren Führung unter chaotischen Umständen mal wieder wechselt und sich nur knapp zu Schwarz-Rot durchringt; eine CSU, die der AfD Wähler abspenstig machen will, indem sie gegen Flüchtlinge hetzt; ein irrlichternder Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer, der einen absurden Streit mit der Kanzlerin um Zurückweisungen von Flüchtlingen vom Zaun bricht und damit die Koalition an den Rand des Abgrunds drängt; die unsägliche Affäre um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, an der die Regierung fast wieder zerbricht.

Das alles und noch einiges mehr, ist - zusammen mit der bayerischen Landespolitik - in diesen 14. Oktober eingeflossen. Das alles wirkt aber auch über dieses Datum hinaus. Denn es ist nicht nur, aber auch Ausdruck von etwas Grundsätzlicherem: Ausdruck davon, dass die Bindungskraft der einstmals großen Parteien CDU, CSU und SPD schwindet, die bisher kein Rezept dagegen gefunden haben und in panischer Angst vor dieser Entwicklung und vor der Konkurrenz der AfD Fehler um Fehler begehen; Ausdruck davon, dass die CDU bei Wahlen lange von ihrem Kurs der gesellschaftlichen Modernisierung profitiert hat, aber nach dem umstrittenen Zuzug vieler Flüchtlinge mit der Symbolfigur dieser Modernisierung, Angela Merkel, und ihrem sehr nüchternen, ziemlich wortkargen Politikstil zunehmend hadert; Ausdruck davon, dass den Sozialdemokraten Teile ihres ursprünglichen Milieus abhandengekommen sind und die Partei bis heute an den Folgen der Agenda 2010 herumlaboriert.

Nun, nach der Wahl in Bayern, wird in Union und SPD der Wunsch nach einem Wechsel noch mal einen heftigen Schub bekommen. Die Kritiker Angela Merkels in den Reihen der Union werden mit Erfolg der CDU-Vorsitzenden anlasten, erhebliche Mitschuld am bayerischen Ergebnis zu tragen, und weiter Oberwasser gewinnen. Merkel, geschwächt wie sie ist, wird sich dagegen kaum wehren können. Sie sollte spätestens nach einer für die Christdemokraten enttäuschenden Landtagswahl in Hessen ihre Ankündigung überdenken, beim Parteitag im Dezember erneut für den CDU-Vorsitz zu kandidieren. Die Spitze der Sozialdemokraten wird wegen des für die SPD desaströsen Ergebnisses noch viel stärker unter Druck geraten, die bei vielen Genossen verhasste große Koalition zu verlassen.

So wie Menschen können auch politische Konstellationen erschöpft sein. Angela Merkel an der Spitze ihrer Partei und dieser Regierung ist so eine zunehmend erschöpfte Konstellation. Erschöpft ist auch die Konstellation einer bis auf Weiteres nach Orientierung suchenden SPD in einem schwarz-roten Bündnis. Mochte man noch im Frühjahr glauben, eine weitere große Koalition könne zwar kein großer Wurf werden, wohl aber solides Regieren bedeuten und die Sozialdemokraten vor der politischen Bedeutungslosigkeit bewahren, so haben die vergangenen Monate und auch die Wahl in Bayern gezeigt: Dem ist nicht so. Ganz gleich, wie gut die Arbeit mancher Minister auch sein mag - es reicht nicht. Es reicht nicht für eine halbwegs vertrauensvolle Zusammenarbeit der Koalitionspartner. Es reicht nicht, um den allgemeinen Verdruss vieler Menschen über die etablierten Parteien zurückzudrängen. Es reicht nicht, um die Geschicke dieses Landes überzeugend zu gestalten.