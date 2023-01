Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Keine Altersgrenze für Bürgermeister: Wie Söders Volte die Münchner Politik durcheinander wirbelt Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich schon für die OB-Wahl positioniert. Doch wenn die Reiter noch einmal antritt, ist alles anders. Ausgerechnet die CSU im Rathaus gehört zu den großen Verlierern - und zwei Frauen.

Ladesäulen-Anbieter verklagt die Stadt Trotz wachsender Anzahl E-Autos fehlt es in der Stadt an Lade-Stationen. Weil die Firma Qwello keine Genehmigung zum Aufstellen der Säulen bekommt, zieht sie vor Gericht.

Wie Hans Magnus Enzensberger einem Mordanschlag entrann Zwei Jahre vor seinem Tod wird der Dichter zufällig Opfer eines Pflegers, der Patienten mit gefährlichen Medikamenten ruhiggestellt haben soll, um seinen Kater auszuschlafen. Zwei andere Patienten starben. Jetzt steht der Mann vor Gericht.

Neue Medizin-Technologie: Der Roboter, der Kinder operiert Am Haunerschen Kinderspital ist das erste Gerät deutschlandweit in Betrieb, das speziell für Eingriffe an kleinen Patienten eingesetzt wird. Welche Vorteile sich die Ärzte von der neuen Technik versprechen - für ihre Arbeit und für die Kinder auf dem OP-Tisch.

Eklat im Prozess um Starnberger Dreifachmord: Anwälte bleiben weg Die Verteidiger eines der beiden Angeklagten sind kurzfristig nicht zur Vernehmung einer Zeugin erschienen. Deshalb verzögert sich das Verfahren nun noch weiter.

Streit um "Sommerstraßen" im Münchner Süden Warum die Constanze-Hallgarten-Straße in Obersendling für zweieinhalb Monate zur Flanier- und Spielzone werden soll, obwohl ein erster Versuch misslang - und welche Lokalpolitiker das für falsch halten.

Kommt die NFL wieder nach München? Die National Football League trägt in diesem Jahr zwei weitere Spiele in Deutschland aus. Eins der zwei geplanten Teams ist Partner des FC Bayern.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg