Tausende Radfahrer erwartet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC ) am Sonntag, 21. April, bei einer Sternfahrt aus München und dem Umland in Richtung Königsplatz. Sie werden dann mit ihren Trekking- und Lastenrädern, Mountain- und E-Bikes sowie dem guten alten Drahtesel freie Fahrt auf vielen Straßen haben, die sonst risikoreich oder tabu sind. Der Mittlere Ring und die A95 zwischen Luise-Kiesselbach-Platz und der Ausfahrt München Kreuzhof werden für den Autoverkehr gesperrt.

Im vergangenen Jahr kamen etwa 17 000 große und kleine, alte und junge Münchnerinnen und Münchner zur Sternfahrt, bei der erstmals ein Autobahnabschnitt für sie gesperrt war: die A96 zwischen Sendling und Blumenau. Ein fröhlicher Sonntag war das, so soll es auch in diesem Jahr wieder werden.

Anlass für die Sternfahrt zum Königsplatz, an dem von 15.30 bis 17 Uhr eine Kundgebung mit Musik stattfinden soll, ist die Priorisierung guter Radwege in der Stadt und dem Umland. "Autobahnen sind das Rückgrat der deutschen Verkehrspolitik mit höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards: breit, eben, sicher und durchgängig. So müssen auch Radwege sein", sagt der ADFC-Vorsitzende Andreas Schön. Allerdings würden über die Autobahnen auch täglich Hunderttausende Pendler in die Stadt "gepresst", sodass kein Platz für Radwege bliebe.

Fünf Jahre ist es her, dass für den Radentscheid München in einem ersten Schritt 160 000 Unterschriften gesammelt wurden. Ziel war es damals, durch ein Bürgerbegehren einen Rathausbeschluss herbeizuführen, durch den die Fahrradinfrastruktur in München gestärkt werden soll. Der Stadtrat beschloss im selben Jahr, die Ziele des Radentscheids zu übernehmen - doch seither sind noch nicht viele Radwege entstanden.

Geplant sind am 21. April 15 Demonstrationszüge, die von der Polizei begleitet werden. Das sind die Routen und Treffpunkte in München:

West-Route (Länge 28 Kilometer): Startet um etwa 12.30 Uhr an der Südlichen Auffahrtsallee in Nymphenburg.

Nord-Route (30 Kilometer): Los geht es um etwa 12.30 Uhr am Park-and-Ride-Parkplatz an der Ungererstraße 214 in der Studentenstadt.

Ost-Route (25 Kilometer): Beginnt ebenfalls um 12.30 Uhr in der Welfenstraße 56 am Tassiloplatz.

Süd-Route (20 Kilometer): Startet gegen 13.05 Uhr an der Grünanlage der Siemenswerke in der Baierbrunner Straße.

Auch aus einigen Umlandgemeinden starten Züge. Dies sind die Abfahrtsorte und -zeiten:

Erding (72 Kilometer): Start ist bei der S-Bahn Erding in der Lagerhausstraße um 9.30 Uhr.

Freising (70 Kilometer): Abfahrt ist um 9.15 Uhr am Park-and-Ride-Parkplatz am Freisinger Bahnhof.

Petershausen (65 Kilometer): Start ist auch hier am Bahnhof, die Abfahrtszeit ist 9.55 Uhr.

Grafing (56 Kilometer): Abfahrt ist um 10.30 Uhr am Volksfestplatz.

Holzkirchen (53 Kilometer): Vom Holzkirchener Marktplatz geht es um 11 Uhr los.

Geretsried (51 Kilometer): Treffpunkt ist das Rathaus der Gemeinde, Abfahrt um 10.30 Uhr.

Herrsching (50 Kilometer): Start ist beim Bahnhof in Herrsching um 11.50 Uhr.

Garching (43 Kilometer): Treffpunkt ist beim Helmut-Karl-Platz am Schwanenbrunnen um 11.45 Uhr.

Unterwegs-Haltepunkte und Möglichkeiten, zu den anderen Radfahrern zu stoßen, sind mit Uhrzeiten auf den ADFC-Seiten aufgelistet. Die längsten Fahrradtouren machen jene, die in Rosenheim, Augsburg und Weilheim starten. Die genauen Routenführungen und Startpunkte auch für diese Touren sind online gelistet. Eine spezielle Kinder- oder Familienroute ist in diesem Jahr nicht ausgewiesen.