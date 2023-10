Was man vor der Wahl am Sonntag wissen sollte, wie aus einem Physik-Nobelpreis für Grundlagenforschung ein kommerzieller Erfolg wird, warum Bauministerin Geywitz in Grünwald zu Gast war und mehr.

Von Leo Kilz

LANDTAGSWAHL IN MÜNCHEN

Was Wählerinnen und Wähler jetzt noch wissen müssen Kann man ohne Unterlagen abstimmen? Kommt die Briefwahl rechtzeitig an? Wie läuft die Auszählung? Ein Rekord steht jetzt schon fest: So viele Münchnerinnen und Münchner wie noch nie wollen bereits vor dem Sonntag ihr Kreuzchen machen.

Newsblog zur Landtagswahl 2023 in München Die Lokalredaktion der SZ begleitet die Landtagswahl in der Stadt mit Reporterinnen und Reportern vor Ort. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Das Wichtigste zur Landtagswahl aus Münchner Sicht Wie viele Direktmandate werden vergeben? Welche Kandidaten treten an? Und welche Parteien schneiden traditionell stark ab? Ein Überblick.

Wahlprogramme: Was die Parteien für München tun wollen (SZ Plus)

Wahlkampfpanne: FDP plakatiert hessischen Spitzenkandidaten in Poing

DER TAG IN MÜNCHEN

Autofreie Kolumbusstraße: Was von der Aufregung übrig blieb Das Pilotprojekt der autofreien Zone in der Kolumbusstraße in der Au neigt sich dem Ende zu. Viele Anwohner haben davon profitiert, andre haben gerichtlich Klage eingereicht. Nun soll ein Fazit gezogen werden. (SZ Plus)

Bundesbauministerin besucht den "schlafenden Riesen" der Energiewende Klara Geywitz hat die Bedeutung der Tiefengeothermie für ihr Ressort erkannt und bezeichnet bei einem Fachgespräch in München die Anlage der Gemeinde Grünwald als beispielgebend.

Wie aus einem Physik-Nobelpreis für Grundlagenforschung ein kommerzieller Erfolg wird Die Idee, für die der Münchner Forscher Theodor Hänsch 2005 ausgezeichnet wurde, wird von einer Firma mit inzwischen fast 200 Mitarbeitern vertrieben. Über angewandte Wissenschaft - und den direkten Zusammenhang zwischen dem Nobelpreis von damals und dem von 2023. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Nahverkehr in München: Neue Einschränkungen auf vier U-Bahn-Linien

Corona und grippale Infekte in München: Die Welle nach der Wiesn

Oktoberfest: Masskrugschlägerei am letzten Wiesntag

Nachbildung für die Oper "Aida": Elefantenkuh Ayana macht sich vor der Olympiahalle breit

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTRO-TIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg