"Den Rüssel bitte einmal hochhalten, damit er nicht schleift!" Jasper Barendregt ist ein wenig besorgt um den Star seiner Show, eine echte Gigantin: 4,99 Meter hoch macht sich die Elefantenkuh Ayana vor dem Eingang zur Olympiahalle breit, wo sie am 22. Februar einen wahrlich riesigen Auftritt in der XXL-Oper "Aida" haben wird: mit 250 Darstellern, technischen Tricks, 20 Litern Parfüm (Duftnote: Altägypten) und dem Nil, der das Publikum in der Arena als blaue Riesenfahne überschwemmt. "Und mit geiler Mucke", schwärmt Produzent Barendregt, "das wird Oper für alle. Und die Pommesbude ist gleich nebenan".