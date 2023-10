Eines fällt sofort auf im Heuboden: die Dartscheiben im hinteren Bereich. Mannschaften mieten sich deshalb in der Kneipe ein, und immer donnerstags gibt es Turniere, bei denen jeder mitmachen kann - sofern noch einer der 24 Startplätze frei ist. "Zu 85 Prozent leben wir von unseren Dart-Gästen", erklärt Betreiber Andreas Geberl. Die zweite Besonderheit in der dunklen und vielleicht genau deshalb so gemütlichen Kneipe an der Kapuzinerstraße: die etwas, nun ja, speziellen Schnäpse. Knoblauch oder Chili - in Geberls Sortiment ist so einiges dabei, womit man jeden schocken kann, der nicht weiß, was da auf ihn zukommt. "Dafür sind wir bekannt", erzählt Geberl.