Der Umbau am U-Bahnhof Sendlinger Tor führt in der kommenden Woche erneut zu Einschränkungen im Betrieb der Linien U1, U2 und U8, wie die Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) mitteilt.

Von Montag, 9. Oktober, bis Freitag, 13. Oktober, kommt es demnach am späteren Abend zu Änderungen:

Von etwa 22.30 Uhr an fahren die Züge der U1 und U2 an den Bahnhöfen Stiglmaierplatz, Hauptbahnhof, Sendlinger Tor und Fraunhoferstraße vom selben Gleis in beide Richtungen ab.

Am Wochenende darauf gibt es noch weitreichendere Einschränkungen:

Die U8 fährt am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Oktober, gar nicht.

Die U1 verkehrt nur zwischen Olympia-Einkaufszentrum und Hauptbahnhof alle zehn Minuten sowie zwischen Kolumbusplatz und Mangfallplatz alle zwölf Minuten. Zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz müssen die Fahrgäste auf die U2 ausweichen.

Die U2 fährt zwischen Feldmoching und Hauptbahnhof alle zehn Minuten sowie zwischen Hauptbahnhof und Messestadt Ost alle zwölf Minuten. Am Hauptbahnhof müssen die Fahrgäste zur Weiterfahrt in beide Richtungen über das Zwischengeschoss umsteigen.

Ebenfalls von Montag, 9. Oktober, an wird die U7 verkürzt. Die Linie fährt wegen fehlender Züge bis auf Weiteres nur zwischen Olympia-Einkaufszentrum und Sendlinger Tor - statt bis Neuperlach-Zentrum. Zwischen Sendlinger Tor und Neuperlach-Süd besteht in der Hauptverkehrszeit weiterhin ein Fünf-Minuten-Takt durch die Linien U2 und die U5.

Stadtwerke und die MVG müssen nach eigenen Angaben zwei Wagenserien auf den aktuellen Stand des Brandschutzes bringen. Betroffen seien die neueren Doppeltriebwagen und die ältere Generation der Gliederzüge. Die neueste U-Bahngeneration sei bereits auf dem aktuellen Stand.