So finden Münchnerinnen und Münchnern selbst in diesen Zeiten ihren inneren Frieden, warum Jens Lehmann zu einer hohen Geldstrafe verurteilt wurde und mehr.

Von Lisa Bögl

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie finden Menschen in München inneren Frieden? Ein besonderes Licht an stillen Orten entdecken. Von den Kleinen im Waldkindergarten lernen. Höfliche Gesten und ein Lächeln wertschätzen. Elf Erzählungen, wie man in diesen Zeiten Kraft schöpfen kann (SZ Plus).

Jens Lehmann zu Geldstrafe von 420 000 Euro verurteilt Der ehemalige Fußballnationalspieler stand in Starnberg wegen mehrerer Vergehen vor Gericht - unter anderem wegen einer Kettensägen-Aktion bei seinem Nachbarn (SZ Plus).

"Nicht hinter jedem Schokoriegel an der Kasse liegt ein ernst zu nehmendes Bedürfnis" Kinder haben viele Wünsche, gerade an Weihnachten. Doch welche sollten Eltern erfüllen? Die Pädagogin Sabine Walper erklärt den Unterschied zwischen Wunsch und Bedürfnis - und dass man Verzichten lernen muss (SZ Plus).

Alles schläft, einsam wacht Im Münchner Stadtmuseum wird sechs Stunden lang immer nur ein Weihnachtslied gespielt - eine ganz besondere Erfahrung.

Ein Flügel im Wind Alain Roche spielt im Münchner Werksviertel Klavier - an einem Kran hängend, zehn Meter über dem Boden, dort, wo einmal ein Konzerthaus gebaut werden soll. Es ist der Auftakt einer Konzertreihe in der Morgendämmerung (SZ Plus).

Landgericht München: Ermittlungen gegen "Letzte Generation" - 700 000 Euro zu viel beschlagnahmt

Schwabing: Bus prallt gegen Hauswand

Nahverkehr: Arbeiten an der U2: Behinderungen vom ersten Weihnachtsfeiertag an

Kolumne "Das ist schön": "Garry Klein": Queere Reihe führt soziales Preismodell ein (SZ Plus)

SZ ADVENTSKALENDER

"Ich weiß gar nicht mehr, wie ein Schnitzel schmeckt" Pierro Battaglia hat 40 Jahre lang in der Gastronomie gearbeitet. Jetzt haust er in einer Wohnung ohne Schränke in Altomünster, sein Essen bereitet er sich mit einem Wasserkocher zu. Der SZ-Adventskalender will ihm helfen.

Der Tausender reicht nur fürs Nötigste Frau Mayer, 83, kommt eigentlich mit ihrer kleinen Rente gut zurecht. Das Geld reicht jedoch nicht, um Herd und Kühlschrank zu ersetzen, die schon seit Längerem kaputt sind. Der SZ-Adventskalender will ihr die Zukunftsangst nehmen.

So können Sie spenden Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V., Stadtsparkasse München, IBAN: DE86 7015 0000 0000 6007 00, BIC: SSKMDEMMXXX, www.sz-adventskalender.de.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

