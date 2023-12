Weil an den U-Bahnhöfen Hohenzollernplatz, Josephsplatz und Theresienstraße Wände hinter den Gleisen saniert werden, kommt es auf den Linien U2 und U8 vom ersten Weihnachtsfeiertag an zu Behinderungen.

Zwischen Hauptbahnhof und Scheidplatz muss die Münchner Verkehrsgesellschaft den Betrieb in einer ersten Bauphase vom 25. Dezember bis 4. Januar einschränken. Am Scheidplatz wird die U2 in einen nördlichen und einen südlichen Abschnitt geteilt, Fahrgäste müssen dort zur Weiterfahrt über das Zwischengeschoss umsteigen. Die U8 verkehrt in dieser Zeit nur zwischen Hauptbahnhof und Neuperlach.

Ausgenommen von dieser Regelung sind nur Silvester und Neujahr. Die Behinderungen sind damit nicht vorbei, es folgen vom 5. Januar an zwei weitere Bauphasen bis Mitte März.