Baby nach Geburt in Toilette ertränkt: 20-Jährige vor Gericht Die junge Frau soll aus Scham vor ihrer erzkonservativen Familie ihre Schwangerschaft verschwiegen und das Kind alleine zur Welt gebracht haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, ihre Karriere über das Leben des Babys gestellt zu haben - die Verteidigung zeichnet ein anderes Bild. (SZ Plus)

Pfefferspray-Attacke während der Abiturprüfung in Starnberg 24 Schüler des Gymnasiums müssen mit teilweise starken Atemwegsbeschwerden ins Krankenhaus gebracht werden. Mehr als 100 Einsatzkräfte sind vor Ort. Direktor Thomas Volz sagt über das Motiv der mutmaßlichen Täter: "Das war reine Dummheit".

Warum ein Bauprojekt in der Innenstadt pleite ging Wo einst das alte Alpina Parkhaus stand, sollte ein schickes Geschäftshaus entstehen. Wurden hier 96 Millionen Euro von Versicherten des Volkswohl Bunds in einer riesigen Baugrube versenkt? (SZ Plus)

Rückkehr an seine alte Universität: Armin Laschet lehrt jetzt in München Ein Skandal um erfundene Noten brachte den CDU-Politiker 2016 dazu, einen Lehrauftrag in Aachen niederzulegen. An der Ludwig-Maximilians-Universität bietet er nun wieder ein Seminar an. Das Interesse der Münchner Studierenden ist groß. (SZ Plus)

Wie ein altes Maschinenhaus zum Büro-Loft wird Weil das alte Maschinenhaus des Schwabinger Klinikums unter Denkmalschutz steht, sind die Eigentümer von vielen Vorgaben der Energiewende befreit. Fachleute halten das für ein Zukunftsmodell. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Marienplatz: Betrunkener fährt auf S-Bahn-Kupplung mit

Demonstration angekündigt: Bündnis ruft zu neuer Großdemo gegen Rechtsextremismus auf

Eingeschleppte Art: Tigermücken auch im Münchner Umland nachgewiesen

Herzogpark: Denkmalschutz bremst Nachverdichtung

Landgericht: Vermeintlicher Hellseher setzt sich offenbar ab

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Zukunftspläne junger Leute : Das Abi beginnt - und dann? Ein Jahr Tansania, eine Ausbildung zur Skilehrerin oder erstmal sich selbst finden: Sieben Abiturienten sprechen darüber, wie sie sich fühlen, was sie an der Schule vermissen werden und was sie nun vorhaben. Protokolle von Antonia Aţurcăniţei

SZ Plus Kooperationsprojekt Freie Bühne und Otto-Falckenberg-Schule : Brückenbauer zwischen Parallelwelten Mit einem gemeinsamen inklusiven Workshop starten die Freie Bühne München und die Otto-Falckenberg-Schule eine erste Kooperation in der Schauspielausbildung. Von Barbara Hordych

UNSER KULTURTIPP

Uferlos-Festival in Freising : Begegnung mit den sympathischen Pop-Stars von nebenan Szene-Lieblinge wie Voodoo Jürgens, "Die Sterne", Jochen Distelmeyer und "Dreiviertelblut" spielen beim Uferlos-Festival in Freising, die allermeisten von ihnen sogar gratis. Von Michael Zirnstein

