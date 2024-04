Nach einer Pfefferspray-Attacke im Starnberger Gymnasium am Donnerstagvormittag sind 20 Schüler mit zum Teil starken Beschwerden ins Krankenhaus gebracht worden. Vier davon gelten als schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Insgesamt 78 Personen waren von den Auswirkungen des Sprays betroffen.

Der Vorfall ereignete sich während der ersten Pause in der Aula. Aus einem Kreis von vier Personen heraus sei das Reizgas versprüht worden, berichtet Frank Brosch, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion. Wer und wie viele Personen aus der Gruppe die Täter sind, ist unklar. Auch das Motiv für die Tat war zunächst unbekannt.

Während des Großeinsatzes wurde die Deutsch-Abiturprüfung geschrieben. Die Absolventen blieben aber ungestört, sagte Schulleiter Thomas Volz der SZ. Bis in den Nachmittag hinein war ein Großaufgebot von Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehr vor und im Schulhaus im Einsatz. Straßen in der Umgebung waren zeitweise gesperrt, der Verkehr staute sich weit bis in Richtung Garmischer Autobahn.